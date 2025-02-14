台鋼集團版圖擴張 橫跨四大領域

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

台鋼集團憑藉併購快速崛起，是國內第一個涵蓋四大產業與12大領域的綜合型集團，橫跨鋼鐵、網通、化學綠能與健康運動四大領域，在國內外有19家股票掛牌公司。

台灣鋼鐵公司董事長王炯棻表示，台鋼是全球布局最完整的條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，旗下涵蓋慶欣欣、春雨、榮剛、久陽與精剛等五大次集團，並擁有七家股票上市櫃公司。

網通部分，以打造全球網通新絲路為核心策略，旗下有友訊與易通圓兩大次集團，擁有全球通路與七家股票掛牌公司，包括友訊（2332）、友勁、易通展、力新、聯光通、創新新零售及在印度掛牌的DLINKINDIA。

在健康運動方面，以健康驅動大未來打造新產業鏈為發展目標，涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、餐飲、演藝文創與運動賽事等。同時是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wing Stars」啦啦隊的集團。

健康運動集團旗下股票掛牌公司有加捷生醫、燦星旅、皇家美食與桂田文創。在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯等。

網通 股票 運動

延伸閱讀

化學碩士拿「使蒂諾斯膜衣錠」誆稱是普拿疼 她昏睡遭性侵

114學測自然／題目靈活有啟發、選修觀念入題 補教：還認真學生公道

114學測自然╱生物細節多出現「實驗題」 部分考生指題目難易兩極

114學測自然／時事考康芮颱風、百年大震 師評高分不易：生物考題極具鑑別度

相關新聞

豪華車雙雄比拚 BMW發表改款新車、和泰頂級保母車配額增加

BMW強攻豪華車市場，昨（13）日發表M2和2系列改款新車，展開新年度的新車序曲。和泰車LEXUS雖然今年沒有新車發表，...

台鋼入主和勤 將參與私募

和勤精機10日股東臨時會通過以現增發行2萬張私募股，每股以22.4元溢價發行，預計籌資4.48億元。台鋼集團昨（13）日...

和泰車頭家最愛座車 交期縮短

和泰車的頂級保母車LEXUS LM與TOYOTA ALPHARD獲得原廠配額增加利多，對於和泰車而言，有利於鞏固頂級保母...

中華郵政徵才1,113人 起薪最高5.5萬

中華郵政公司昨（13）日表示，今年3月將公開甄選職階人員正取1,113名、備取507名，起薪最高約5.5萬元。招募職缺包...

台鋼集團版圖擴張 橫跨四大領域

台鋼集團憑藉併購快速崛起，是國內第一個涵蓋四大產業與12大領域的綜合型集團，橫跨鋼鐵、網通、化學綠能與健康運動四大領域，...

Nokia結合案 公平會點頭

公平會昨（13）日表示，經召開委員會議討論，通過芬蘭網路設備巨頭諾基亞（Nokia）與美國光纖電信設備製造商Infine...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。