台鋼集團版圖擴張 橫跨四大領域
台鋼集團憑藉併購快速崛起，是國內第一個涵蓋四大產業與12大領域的綜合型集團，橫跨鋼鐵、網通、化學綠能與健康運動四大領域，在國內外有19家股票掛牌公司。
台灣鋼鐵公司董事長王炯棻表示，台鋼是全球布局最完整的條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，旗下涵蓋慶欣欣、春雨、榮剛、久陽與精剛等五大次集團，並擁有七家股票上市櫃公司。
網通部分，以打造全球網通新絲路為核心策略，旗下有友訊與易通圓兩大次集團，擁有全球通路與七家股票掛牌公司，包括友訊（2332）、友勁、易通展、力新、聯光通、創新新零售及在印度掛牌的DLINKINDIA。
在健康運動方面，以健康驅動大未來打造新產業鏈為發展目標，涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、餐飲、演藝文創與運動賽事等。同時是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wing Stars」啦啦隊的集團。
健康運動集團旗下股票掛牌公司有加捷生醫、燦星旅、皇家美食與桂田文創。在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯等。
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