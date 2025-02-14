台鋼入主和勤 將參與私募

和勤精機（1586）10日股東臨時會通過以現增發行2萬張私募股，每股以22.4元溢價發行，預計籌資4.48億元。台鋼集團昨（13）日證實，將參與和勤私募認購，5月28日股東常會全面改選董事，將掌握和勤經營權。

台鋼集團核心成員指出，和勤是精密沖壓件大廠，是賺錢公司，經營體質不差，且擁精密加工技術，可為集團所屬台鋼航太產銷加分，未來納入版圖後，將對集團做出重要貢獻。和勤昨日收31.55元。

為此，台鋼航太看上和勤的精密加工技術，評估後發現和勤機器設備數量多，坐擁完善加工能量，生產縱深完整，可支援台鋼航太需求，未來台鋼航太產銷如虎添翼。

另一方面，和勤工廠位在彰化全興工業區，與位在同一工業區的台鋼集團公司慶欣欣鋼鐵有地緣關係，可就近溝通管理，相當便利；台鋼集團也可藉此，打入特斯拉供應鏈。

台鋼核心人士指出，綜合評估後決定將和勤納入台鋼版圖，經雙方溝通得到協議，成功排除障礙，透過認購私募方式，將進駐和勤董事會。至於董事席次要等開董事會再說，針對席次多寡「會與現有經營者協調」。

台鋼集團將透過認購私募股取得和勤2萬張股票，表面持股占比約20%，加計友好股東支持，有機會全盤掌握和勤經營權，一切靜待和勤股東會與董事會決議，和勤未來納入台鋼版圖後，預期對集團做出重要貢獻。

和勤昨天不願對此發表看法。不過，公司針對外傳5月28日和勤股東會全面改選董事，台鋼集團將全數拿下董事席次一事，予以嚴正否認，僅說還在洽談細節。

另一方面，市場也傳出，未來和勤董事長黃亦翔的黃家退出和勤經營層後，將全心專注經營另一家平和環保科技，平和環保去年5月在創新板上市，公司主要業務為處理特殊工業原廢、汙水代處理。

和勤指出，硬碟零件、車用零件出貨穩定增加，去年營收達到雙位數成長目標。今年在硬碟零件持穩、車用零件新品陸續量產貢獻下，預期全年營收保持增長。

和勤去年前三季合併毛利率16%，較2023年同期提高7個百分點，營業利益4,511萬元，扭轉2023年同期虧損表現；稅後純益3,447萬元，亦是轉虧為盈，每股稅後純益0.42元。

業界指出，台鋼集團擬藉私募入主和勤一旦成真，將成為繼佳穎之後，另一家經營權易主的沖壓件廠。