Nokia結合案 公平會點頭

公平會昨（13）日表示，經召開委員會議討論，通過芬蘭網路設備巨頭諾基亞（Nokia）與美國光纖電信設備製造商Infinera結合案，不禁止其結合。

公平會表示，Nokia擬取得Infinera 100%股份，並控制其業務經營或人事任免，符合公平法第10條第1項第2款及第5款之結合型態，且達到申報門檻，依法提出結合申報。

此案雖屬於域外結合，但因兩家公司在台有子公司並在台從事業務，因此依相關規定，雙方結合仍須經公平會審查。

公平會指出，Nokia及Infinera均為「光傳輸設備」市場的重要參與者，彼此為水平競爭同業，但各自側重於不同技術層面及產品應用上的「光傳輸設備」產品，且雙方主要客戶群重疊度不高、主要經營區域也有所區別。

公平會指出，此結合完成後，尚有其他業者與其競爭，市場也無相關進入障礙，且下游交易相對人如電信事業或有線電視營運商尚具有相當的抗衡力量，因此這項結合尚不致有顯著限制競爭疑慮。

公平會最後表示，隨著光纖網路產業技術發展快速，結合後Nokia及Infinera將可加速投入產品研發及創新，因此經審酌相關因素後，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

半導體製造商Infinera過去被視為中國大陸華為的競爭對手，生產光纖半導體，以及固網和行動電信網路的連網設備。

Nokia是在去年6月表示，將以23億美元收購Infinera，目的是希望尋求擴大其光纖網路業務，特別是在北美市場。

Nokia表示，希望在行動網路業務不斷萎縮之際，拓展寬頻網路業務，搶攻AI資料中心和北美市場。