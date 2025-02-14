中華郵政徵才1,113人 起薪最高5.5萬

中華郵政公司昨（13）日表示，今年3月將公開甄選職階人員正取1,113名、備取507名，起薪最高約5.5萬元。招募職缺包含法務、金融類、櫃台業務等。

中華郵政昨日表示，此次甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，自2025年3月13日上午10時起至3月26日下午5時止採網路報名。第一試筆試日期訂5月4日於台北、台中、高雄等三地區同時舉行，並依筆試成績擇優於6月28、29日參加第二試口試、體能測驗。

中華郵政表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生。

甄試進用各類職階人員起首月薪突破40K。此次甄試主要為遞補明年7月前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

中華郵政今年將招募共正取1,113名、備取507名。其中，需為教育部認可之國內外大學以上學校畢業才可報考的有「營運職」及「專業職(一)」，分別預計正取32名、備取18名及預計正取114名、備取53名；前者開放甄試法務等11項類科，月薪55,625元，後者甄試一般金融等28項類科，月薪45,180元。

高中職以上畢業即可報考有「專業職(二)內勤」以及「專業職(二)外勤」，分別正取535名、備取238名以及正取432名、備取198名，競爭激烈。

前者甄試項目包含櫃台業務等五項類科、月薪40,440元，後者開放甄試郵遞業務及運輸業務等兩項類科，專任收投、接送工作者月薪41,750元。

非專任上述工作者月薪40,440元，並另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約93元，全月約2,781元，運輸業務類科每日約209元，全月約6,256元）。