和泰車頭家最愛座車 交期縮短

和泰車（2207）的頂級保母車LEXUS LM與TOYOTA ALPHARD獲得原廠配額增加利多，對於和泰車而言，有利於鞏固頂級保母車市場，對於競品而言，本來就很難競爭的市場，如今恐怕會愈辛苦了。

和泰車積極向原廠爭取更多配額，從元月起ALPHARD的供應台數即陸續增加，目前看來，今年每個月的供應台數都較原定配額增加，雖然數額尚未全面確定，不過可以確定的是原本要等四年才能交到車，現在只要二年就可以交車。對於和泰車而言，交車時間拖太久，難免夜長夢多、徒生變數，愈早交車，業績愈早落袋，市場前景不明，這就是原廠最大的支援。

LEXUS LM與TOYOTA ALPHARD這兩款頂級保母車是目前台灣頭家最愛座車，待交車訂單都以千張為單位，下訂單到交車幾乎都是要四年才能交到車。即使一年配額近千台，仍然無法改善大排長龍的待交車訂單。許多公司都是在新車交車的同時，也同步再下訂單，準備四年後換車的時候就有下一台新車可以交車。

因為LM與ALPHARD的交車時間太長，還是會有不少消費者等不了，買其他品牌，有限的供應量使得LM與ALPHARD無法全面攻占老闆座車市場，如今供應量增加，不只頂級保母車市場結構將出現轉變，甚至大型房車市場都將受到衝擊。