豪華車雙雄比拚 BMW發表改款新車、和泰頂級保母車配額增加

BMW強攻豪華車市場，昨（13）日發表M2和2系列改款新車，展開新年度的新車序曲。和泰車LEXUS雖然今年沒有新車發表，但市場上傳出和泰車再度取得來自大陸原本LEXUS LM與TOYOTA ALPHARD的配額，老闆最愛座車將增量進入市場，更使豪華車市場出現重大變局。

2023年大陸車市需求不振，釋出LEXUS LM的配額，和泰車（2207）接手LEXUS的大陸配額，去化可觀的LM訂單，動輒500萬元的頂級保母車帶動的業績更是當年度和泰車全年獲利創新高的重要推手。如今歷史重演，再度傳出大陸LM配額釋出，和泰車的LM交車台數可望大增，不只和泰車的業績可望一振，就連等待許多尚未交車的車主，也為之精神一振。

豪華車品牌今年優勢

此外TOYOTA ALPHARD同時傳出原廠將增加生產供應台灣市場，目前數量未定，但相關人員指出，原本要等四年才能交到車，現在可能兩年就可以拿到車了。

龍頭車廠和泰車預期今年整體車市規模將較去年小幅減少，豪華車品牌也普遍感受到市場的觀望態度，包括賓士、BMW與LEXUS普遍認為今年最好的狀況就是維持去年的水準，業者包括新車款、強化服務等相關配套，積極爭取在豪華車品牌的市占率。

BMW昨日發表M2與2系列車款，這兩款車主打的是性能操控樂觀與個性帥氣，雖然屬於利基型產品，年販量約在500台左右，但有一定的偏好族群，色彩相當鮮明，對BMW的品牌形象意義重大。不過除了2系列之外，總代理汎德汽車去年底發表的X3系列訂單穩定，下半年將改款的iX也被看好銷售表現。

原本豪華車主力市場中，今年賓士和Lexus並沒有新上市的重要車款，形成BMW一支獨秀的局面，但近期傳出嚴重供不應求的LEXUS LM與TOYOTA ALPHARD配額將大量增加，尤其大陸LM配額將大量轉至台灣，原本LM與ALPHARD隨時都有數千張訂單排隊候車，大量新車湧入，可望快速被消化，不只快速挹注和泰車的業績，並將攪亂豪華車的市場結構，預期和泰車在豪華車市場的龍頭地位將更加穩固。