策略行銷／善用CRM策略 銜接新舊客戶

母嬰用品市場競爭日益激烈，如何透過CRM策略有效經營新舊客，成為品牌成功的關鍵。隨著市場飽和，消費者對品牌的信任度、口碑行銷與長期經營模式尤為重要。運用NICE框架，結合陸（實體工具）、海（口碑行銷）、空（數位行銷）三大策略，能幫助品牌打造完整的客戶經營模式，提升轉換率與顧客忠誠度。

NICE矩陣將客戶類型與行銷目標區分為四個象限，X軸代表新客與舊客，Y軸則代表轉換（Convert）與互動（Engage）。透過這四個象限，可以更精準地規劃行銷策略，確保每一階段的顧客都能獲得適合的行銷方案。

在新客轉換（New Customer-Convert）的策略中，品牌應透過數位行銷與實體推廣提升品牌曝光度，並提供誘因來降低新客購買門檻。透過SEO優化、社群媒體廣告、部落客推薦等方式增加知名度，並提供試用裝、首購折扣與免費育兒指南等福利，吸引新客建立信任感。此外，線下活動如孕婦講座、親子體驗營能有效拉近品牌與消費者的距離，提高轉換率。品牌也可透過合作醫院、婦幼用品展會等方式擴展市場，進一步影響潛在客戶的購買決策。

針對新客互動（New Customer-Engage），品牌可利用社群行銷與用戶生成內容（UGC）來強化參與度。透過社群媒體經營，鼓勵顧客分享產品使用心得，設立品牌專屬標籤來累積社群聲量。

同時，品牌可舉辦限時挑戰賽、線上討論社群與抽獎活動，提升互動與忠誠度。此外，電子郵件行銷與短訊通知也能適時提供相關資訊，強化品牌在消費者心中的存在感。

建立線上論壇或問答社群，提供專業育兒資訊，能進一步提升顧客對品牌的依賴。

對於舊客轉換（Inhouse Customer-Convert），品牌需提高顧客回購率並深化品牌黏著度。透過會員制度、積分回饋、專屬折扣等方式提升購買動機，並針對不同客群提供個性化推薦與定期促銷方案。

例如，透過消費紀錄分析，推送合適的商品推薦與限時優惠。此外，可運用動態再行銷廣告，針對曾瀏覽但未購買的客群推播相關產品，強化購買意願，提升轉換成功率。可定期舉辦母嬰用品回購活動，例如提供特殊折扣方案給即將迎接新生命的舊客戶，提升再購機率。

在舊客互動（Inhouse Customer-Engage）方面，品牌應建立深度客戶關係，提供更具專屬感的服務。例如，舉辦VIP會員專屬活動、成立育兒知識社群，透過會員專屬客服、關懷電話與個性化電子郵件來強化顧客關係。

此外，透過顧客數據分析，提供個性化推薦內容，如針對特定消費者的購買紀錄，提供未來可能需要的產品建議，增加客戶對品牌的依賴度與滿意度。品牌可進一步建立「母嬰成長計畫」，提供專屬的育兒指導與持續關懷，確保顧客在孩子成長的每個階段都能獲得適合的產品與服務。

透過陸、海、空三大策略的有效整合，母嬰品牌可成功銜接新舊客，打造高效的CRM經營模式，提升市場競爭力。未來，品牌應持續優化數據分析能力，結合人工智慧與個人化行銷，提高精準行銷效率，確保品牌在快速變遷的市場中能夠穩健發展。

透過持續創新與市場洞察，品牌將能更深入掌握母嬰市場需求，達到長遠穩定的發展。