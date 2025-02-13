總經理觀點／累積管理財 才是王道

在一片欣喜迎接金蛇年的氣氛中，民間市場消費情境已明顯改變，在台灣，東方線上發布的2025消費者型態市場趨勢報告指出，「消費降級、守緊荷包賺錢第一」，另外中國大陸餐飲業也在消費降級趨勢下，許多高級餐廳倒閉，就連米其林三星餐廳，也開始賣起低價套餐求生存。

消費降級並不代表消費者不願花錢，而是更理性消費，消費價值回歸實用、精緻，就如同筆者過往提出的「簡約奢華概念」，即「追求高性價比、好品質」的消費行為，2020年3月曾在經濟日報上以「不得不正視的簡約奢華」一文，闡述了三低（低成長、低通膨、低利率）及三高（高競爭、高風險、高失業）情境下，企業的生存之道。

反觀今日情境，三低三高情境似乎也沒改變太多，更糟的是，三低中的低通膨，變成了高通膨，使得消費者的消費信心更加低下，根據台灣經濟發展研究中心近日公布的調查，今年1月消費者信心指數（CCI）為72.54點，創下近八個月新低。在這樣的情境下，只有好品質、能創造優質體驗且平價的產品與服務才能因應市場需求。

2025年的外在環境對企業來說並不友善，不可控的外在因素充斥。過去經濟狀況好的時候，企業會積極創新，透過新產品或服務來創造顧客價值；而現今消費者的消費風險承受度變低，對於創新產品的接納未如景氣好時積極，透過信用卡、借貸透支未來嘗鮮等消費行為也減少了。在這樣的市場態樣下，企業「創新財」獲取似乎會更加困難。

再從產業結構面來看，M型化不只出現在消費市場，從2025上市櫃公司財報中可以發現，成績亮眼者大多是科技大廠，傳統產業則較為艱困，更遑論諸多中小企業。這些企業面對未來的風險承受力更低，且無力投入過多創新資源。而當外在環境愈不可控，企業就更應對內部積極落實管理，尤要專注於「管理財」積累。

積累管理財有兩個面向，一者來自於精密控管組織營運流程，杜絕浪費。企業每合理降低一分營運成本，就多出一分競爭力。建議經營者洞悉LEAN精實管理精神，依據「消除生產七大浪費」原則，檢討生產流程中不必要的浪費，並將之擴大到整體組織運作。

二者來自於對企業資源最適化應用，使其發揮最大邊際效益。在趨同化競爭市場中，產品或服務的邊際價值會下降很快，企業要避免過量供給，同時找到差異化價值來進行產品與服務優化。

要做到這一點，須精準掌握市場趨勢，同時可應用藍海理論，找出消費者重視且能與競爭者製造差異的切入點，配合快速的差異化產品生產能力，取得競爭優勢。

此外，也可思考經營過程中所累積的「智慧資本」，是否可以與外部單位，例如法人或學研機構進行合作，透過不同領域的應用，發展新的創價機會。

上述這兩個面向，其底層運作都離不開數據與資訊，要精準掌控生產流程，就需要透過IOT技術來取得各種生產數據；要即時掌握市場動向，大數據之輿情觀察就不可或缺；要面對龐雜資訊做決策，BI系統是最好的幫手，而AI技術應用，更可廣泛在各個流程協助管理者彙整資訊與提供預測，故未來的管理財積累，離不開智慧工具與系統，企業應積極推動數位轉型，落實智慧管理，在「速度」上取得競爭優勢。

簡約奢華消費趨勢並非排斥創新，而是不將創新過度聚焦於新功能創造，試著「以創新驅動，追求價值與效能之提升」，思維創新是改變起點，建議企業將創新回歸到企業的經營管理流程，運用新思維、新工具落實管理創價，以贏取未來。