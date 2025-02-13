量子覺知手札／穿隧效應 強化信念

目前因為量子覺知當道，許多人透過展現個人心、口及言行合一的現象不斷地湧出，因此任何黑暗的內心想法都會無法掩飾地化顯為外在言行，讓我們逐漸地習於覺察自己的內在感受及終極欲求。

同時，透過量子相干效應及吸引力法則的實踐，我們其實已開始領悟並具備了透過自身及與他人意識上的共振，產生出一切都有可能、一切都是無限的外在影響力。

這也代表著，透過各式訊息傳遞管道上的加持，許多原本沒沒無聞的人、思維或概念都有可能因為某種機緣的觸發，而被迅速且廣泛地相傳並且意外地暴紅。

不過，也因為量子力學中強調一切都是不確定的可能，所以，企求自己認為很重要的某件事或議題，能毫不費力地就被其他人無條件地接受，除了發生的機率極低外，也因為每個人的主觀想法不同而不容易在彼此思維上產生共鳴。

因此，這不但是一個我們需要用心來說服他人的現實，也是各種事情的重要性不一定能被當事人彰顯出來的真相。

在實務上，我們或可藉由量子穿隧效應先慢慢地調整一些可能有類似想法之人的信念，再透過意識上的相互吸引，以便逐漸地擴大自己的說服力。

當然，如果我們本身已具備了一定的知名度，或是在工作及生活中，因為名人、成功、及職務權力上的加持，擁有了制訂框限、引領風騷上的能量，那麼，就可以透過量子觀察者效應，運用以身作則、風行草偃的引導力，輕易地驅動他人相信自己的信念及做法。