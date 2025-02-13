BMW 2系列上市、強攻熱血靈魂 M2甚至推手排車款

BMW 總代理汎德永業（2247）13日正式發表全新 BMW 2 系列 Coupé 雙門跑車，全車系導入 BMW 220i M Sport 與 BMW M240i xDrive 兩款車型，激發車迷對速度與操控的渴望，展現獨一無二的熱血靈魂，建議售價自新台幣 212 萬元起。

BMW發表M2與2系列車款，這兩款車主打的是性能操控樂觀與個性帥氣，雖然屬於利基型產品，年販量約在500台左右，但有一定的偏好族群，色彩相當鮮明，對BMW的品牌形象意義重大。不過除了2系列之外，總代理汎德汽車去年底發表的X3系列訂單穩定，下半年將改款的iX也被看好銷售表現。