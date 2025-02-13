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高雄東南亞協會組團訪印尼 看好投資潛力

中央社／ 雅加達11日專電

高雄東南亞產學交流協會與文藻外語大學東南亞學系組研習團訪問印尼，拜訪台灣企業及台商工廠。理事長顧長永認為，東南亞具投資潛力，希望藉由實地考察更了解印尼市場。

此行共17人組成台商研習團，10日抵達雅加達展開為期6天的訪問，他們先後參訪雅加達台灣學校、駐印尼代表處、及台商企業等。

該研習團今天赴唐格朗縣（Tangerang）拜訪台商高應昌設立的福爾摩沙技術中心（Formosa TeknologiSentral）。該校為台灣人在印尼設立的第1所技職學校，目的是培養印尼學生一技之長，團員皆對高應昌辦學設校，把台灣技職優勢引進印尼的作法感到佩服。

顧長永表示，該協會每年寒暑假都會舉辦赴東南亞國家的研習團，這是他們第3次到印尼，希望藉由實地訪問，讓台灣人了解台商企業在印尼的發展情況，特別是台商奮發向上的精神很值得團員學習，也是台灣珍貴的資產。

顧長永指出，印尼因人口紅利和豐富的自然資源，仍有龐大的發展潛力和很多投資機會。

研習團員之一、文藻外語大學東南亞學系副教授兼主任林文斌已到印尼數次。據他觀察，東南亞的台商的公司已非傳統的中小企業，而是當地的跨國企業，因此無法土法煉鋼式的培養人才。

因此，若台灣年輕人有至東南亞的台商公司擔任台籍幹部，除須具備英文和本地語言能力，還需熟悉東南亞政經社會文化，才具有競爭力。

從事國際貿易業的團員李喬如是文藻國際事務研究所的學生，她表示，任職的公司在深圳的工廠因大環境不佳而考慮轉至其他國家設廠，而印尼是考慮的國家之一。

據她過去幾天的觀察，發現印尼員工的遵從度很高，因此在管理上可能會相對容易。

高雄師範大學性別所學生陳欣宜也是團員之一，她表示，過去雖曾在印尼旅遊，但從未有機會更深入了解其政治經濟面向，因此藉由參加研習團接觸台商企業。

今年25歲的陳欣宜告訴中央社，她覺得「印尼台商很團結，有種前輩提攜後輩的氛圍」，因此未來若有機會，也希望來印尼發展。

高雄東南亞協會台商研習團14日將訪問台商鋼鐵公司及台商會，預計15日回台。

印尼 台商 東南亞

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