迎AI轉型路徑 勤業眾信提出「EXPLORER」八大步驟框架

AI 浪潮襲來，全球競爭變局加劇，為協助企業應對 AI 轉型挑戰並有序推動 AI 實踐，勤業眾信13日提出「EXPLORER」框架，從「建立（Establish）」到「重塑（Reimagine）」共八大階段，提供系統化的 AI 推動策略，確保技術導入與業務需求緊密結合，幫助企業穩健駛向AI時代的新篇章。

勤業眾信13日舉辦「2025 Deloitte Future Talk─鏈結創新 驅動未來」高峰會，發布《2025 CxO 前瞻展望—AI 價值實踐 企業決勝關鍵》報告，強調在 AI 浪潮席捲全球之際，企業唯有透過系統化策略精準導入 AI，才能確保技術創新與業務發展緊密結合，成為驅動企業成長與轉型的核心動能。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，全球市場在主要國家大選後的財經政策調整下，充滿高度不確定性，並可能引發供應鏈重組與市場動盪。在此複雜的地緣政治與通膨壓力下，台灣憑藉先進的半導體技術與完整產業供應鏈，持續展現穩健的經濟成長動能。近年來，AI 需求強勁帶動全球科技競爭升級，台灣在此浪潮中展現堅實實力，並孕育創新與變革的巨大潛能。

然而，台灣企業正面臨算力需求攀升、數據治理挑戰、法規適應壓力及 AI 人才培養等多重考驗。面對此局勢，政府與企業應攜手合作，從政策、法規、人才、算力及創新等層面著手，加速推動 AI 產業化，並利用科技創新驅動商業模式變革，協助台灣企業在全球 AI 競爭格局中占得先機。同時，企業應密切關注國際市場趨勢，靈活調整布局與策略，以積極應對不確定性並掌握新興機遇。

柯志賢還提到，值得關注的是，生成式 AI 技術雖仍處於市場驗證階段，但企業應摒棄對「標準答案」的固有思維，建立開放靈活的組織架構，強化應用場景的落地能力，以因應技術與市場變遷的快速迭代。隨著 AI 應用普及，數據隱私、演算法透明度與決策可解釋性等議題將成為企業不可忽視的關鍵。企業應積極遵循法規，確保技術應用合規性，並提升市場信任度，以鞏固長期競爭優勢。

柯志賢指出，AI 技術將持續顛覆全球產業競爭態勢，台灣作為全球科技供應鏈的關鍵一環，必須加速推動軟硬體整合，強化本地化模型開發，並擴展國際市場布局，以最大化 AI 技術的應用價值。唯有超前部署，台灣企業才能在全球 AI 賽局中保持領先，穩步推動數位化升級，並進一步提升國際競爭力。

為協助企業掌握 AI 轉型的關鍵路徑，勤業眾信13日提出「EXPLORER」AI 發展八大步驟理論框架，從建立基礎（Establish）、探索潛能（Explore）、試驗創新（Pilot）、發揮專業（Leverage），到營運精進（Operate）、實現價值（Realize），最終實現 AI 驅動的賦能成長（Empower）與重塑未來（Reimagine）。

勤業眾信永續長暨市場發展營運長姚勝雄則提到，台灣身為全球 AI 供應鏈的重要一環，具備強大硬體技術基礎，但仍受到科技成熟度、獨角獸數量偏低、新創投資資源不足等影響。整體而言，台灣 AI 產業擴展與競爭力有五大挑戰：一、數據品質。標準不統一、開放性低，影響 AI 應用效果；二、算力成本。GPU 供應不足，運算成本居高不下；三、法規監管。數據隱私與 AI 合規標準尚不明確；四、人才短缺。產學落差大，企業難以招募 AI 專才；五、資源有限。新創企業資金不足，難以建立完整生態系。