中華郵政今年公開徵選1,113人 起薪最高55,625元

中華郵政公司今年將公開甄選職階人員正取1,113名、備取507名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，並自2025年3月13日上午10時起至3月26日下午5時止採網路報名。第一試筆試日期訂5月4日於臺北、臺中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於114年6月28、29日參加第二試口試、體能測驗。

本次甄試錄取之正取人員預訂於115年7月31日前依序進用完畢，備取人員於2026年7月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。相關甄試簡章及甄試詳細規定請逕上台灣金融研訓院網站點閱或下載列印，不另行販售。

中華郵政公司表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪突破40K。本次甄試主要為遞補115年7月前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

中華郵政2025將招募共正取1,113名、備取507名。其中，需為教育部認可之國內外大學以上學校畢業才可報考的有「營運職」及「專業職(一)」，分別預計正取32名、備取18名及預計正取114名、備取53名；前者開放甄試法務等11項類科，月薪55,625元，後者甄試一般金融等28項類科，月薪45,180元。

高中職以上畢業即可報考有「專業職(二)內勤」以及「專業職(二)外勤」，分別正取535名、備取238名及正取432名、備取198名。前者甄試項目包含櫃台業務等5項類科、月薪40,440元，後者開放甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪41,750元。

非專任上述工作者月薪40,440元，並另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約93元，全月約2,781元，運輸業務類科每日約209元，全月約6,256元）。

中華郵政表示，今年甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，並自3／13上午10時起至3／26下午5時止採網路報名。第一試筆試預計5／4在台北、台中、高雄三地同時舉行，並依成績擇優在6／28、6／29參加第二試口試、體能測驗。錄取之正取人員預訂於2026年7月31日前依序進用完畢，備取人員在明年7月31日前未通知分發進用者，不再分發進用。