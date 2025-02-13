詩肯50年堅持創新 林福勤：持續品牌與通路多元布局

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）舉行春酒，集團董事長林福勤以「春啟詩肯，築夢未來」為題致詞，「過去50年，詩肯集團始終堅持以消費者為中心，不斷創新與突破，未來也將繼續秉持這一理念，推出更多優質產品與服務，為消費者創造更美好的家居生活。」

雖然去年大環境不佳，政府多波打房措施讓房市交易降溫，但詩肯全年營收仍達22.89億元，年減2.85%，仍創下史上第四高紀錄，轉投資新加坡NOVA營運處於逆風，若排除NOVA因素，台灣本業全年營收15.39億元，仍有近1%的微幅成長，反映出台灣的營運體質仍佳，維持一定的成長動能。

即便大環境不佳，詩肯去年的展店腳步也未停下，目前全台共有約90店，且觀察到近年來消費者的消費習慣逐漸往百貨商場集中，因此因應市場變化，自2023年起就積極與各大百貨商場攜手開出快閃櫃，2024年百貨店已佔營收比重5成，不輸街邊店。

除了展店策略將逐步調整外，詩肯同時也積極研發新產品，凸顯差異化，提高在市場上的產品力與競爭力，在床墊方面，推出了50周年紀念床，詩肯柚木也推出了丹麥柚木系列產品，皮沙發方面，則有三電動全牛皮沙發。

此外，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，詩肯也推出新品牌，去年已經推出新加坡NOVA家具，展現併購之後的綜效，讓台灣產品更豐富，今年中也規劃再有「FRANKEN德國法蘭克名床」品牌加入營運行列。