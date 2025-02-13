快訊

情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

詩肯50年堅持創新 林福勤：持續品牌與通路多元布局

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
詩肯董事長林福勤。記者林海／攝影
詩肯董事長林福勤。記者林海／攝影

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）舉行春酒，集團董事長林福勤以「春啟詩肯，築夢未來」為題致詞，「過去50年，詩肯集團始終堅持以消費者為中心，不斷創新與突破，未來也將繼續秉持這一理念，推出更多優質產品與服務，為消費者創造更美好的家居生活。」

雖然去年大環境不佳，政府多波打房措施讓房市交易降溫，但詩肯全年營收仍達22.89億元，年減2.85%，仍創下史上第四高紀錄，轉投資新加坡NOVA營運處於逆風，若排除NOVA因素，台灣本業全年營收15.39億元，仍有近1%的微幅成長，反映出台灣的營運體質仍佳，維持一定的成長動能。

即便大環境不佳，詩肯去年的展店腳步也未停下，目前全台共有約90店，且觀察到近年來消費者的消費習慣逐漸往百貨商場集中，因此因應市場變化，自2023年起就積極與各大百貨商場攜手開出快閃櫃，2024年百貨店已佔營收比重5成，不輸街邊店。

除了展店策略將逐步調整外，詩肯同時也積極研發新產品，凸顯差異化，提高在市場上的產品力與競爭力，在床墊方面，推出了50周年紀念床，詩肯柚木也推出了丹麥柚木系列產品，皮沙發方面，則有三電動全牛皮沙發。

此外，在既有的詩肯柚木、詩肯居家與詩肯睡眠外，詩肯也推出新品牌，去年已經推出新加坡NOVA家具，展現併購之後的綜效，讓台灣產品更豐富，今年中也規劃再有「FRANKEN德國法蘭克名床」品牌加入營運行列。

新加坡 消費 營收

延伸閱讀

台中新光三越氣爆釀死傷 桃園百貨商場明聯合稽查

台中新光三越氣爆 台南市百貨商場「全面安檢」未申報不得裝修

台大、成大教授出軌同1女 傳由小三主責案件？國科會：沒有評論

成大、台大教授小三竟是同一人 台大：私人領域無評論

相關新聞

詩肯50年堅持創新 林福勤：持續品牌與通路多元布局

台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）舉行春酒，集團董事長林福勤以「春啟詩肯，築夢未來」為題致詞，「過去50年，詩肯集團始終堅...

皇家可口13日舉行股東臨時會 選出新任董事長周明芬

興櫃的皇家可口（7791）旗下擁有國內耳熟能詳的知名品牌杜老爺，主要產品還有急凍熟麵，13日舉行2025年第1次股東臨時...

俄烏重建商機 散裝航運業者：貢獻十年穩定利多

美國總統川普上任後推動終止俄烏戰爭，災後重建概念股今天大漲，散裝航運業者指出，各界預估烏克蘭十年重建金額高達4800多億...

限貸令衝擊投資客退場 竹北高鐵特區發展性大房市仍夯

受第7波信用管制影響，一向熱絡的新竹房市，近期也因購屋族貸款成數不足影響購屋意願。不過信義房屋專家觀察，部分資金充裕的購...

2025台灣燈會在桃園 永豐餘與民眾一同支持低碳永續

「2025台灣燈會在桃園」睽違9年重返桃園，此次與「桃園購物節」聯動促進消費與旅遊人潮，預期將吸引大批民眾到訪參觀。為與...

泓德能源強化日本布局 推全新品牌 SHUUSTAR

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）積極拓展日本市場，旗下全方位充電營運商星舟快充在日推出全新品牌SHUUSTAR，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。