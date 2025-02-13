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皇家可口13日舉行股東臨時會 選出新任董事長周明芬

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
皇家可口公司。聯合報系資料照片／記者謝進盛攝影
皇家可口公司。聯合報系資料照片／記者謝進盛攝影

興櫃的皇家可口（7791）旗下擁有國內耳熟能詳的知名品牌杜老爺，主要產品還有急凍熟麵，13日舉行2025年第1次股東臨時會通過改選董事並選出新任董事長周明芬。

國內知名食品大廠南僑轉投資的小金雞皇家可口，13日重要決議事項，通過提請股東全數放棄優先認購上市前辦理現金增資發行新股，另外，通過修訂本「公司章程」，同時通過改選董事案，新任董事當選名單，南僑投資控股代表人周明芬、陳正文及陳羽文，另外，董事陳怡文；獨立董事郭旭崧、獨立董事陳嘉修、獨立董事高立翰。

皇家可口2024年11月26日登錄興櫃，主要經營冰品及急凍熟麵研發、製造及銷售，南僑的杜老爺冰品研發能力強勁，主力產品都進軍BtoB(企業市場)，合作的業者最少2.5萬家店，可以改變淡旺季的影響，業績穩健成長，全年營收、獲利有望創新高，2024年上半年後純益2.36億元，每股稅後純益3.33元，已經接近2023年全年每股稅後純益3.66元。

南僑 皇家

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