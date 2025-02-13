俄烏重建商機 散裝航運業者：貢獻十年穩定利多

美國總統川普上任後推動終止俄烏戰爭，災後重建概念股今天大漲，散裝航運業者指出，各界預估烏克蘭十年重建金額高達4800多億美元，一半來自基礎建設，對散裝運輸而言，是至少十年穩定貢獻的長期利多。

美國總統川普12日表示，將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤；稍早時，川普曾分別與普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話，推動終止俄烏戰爭。

業界認為，俄烏戰事重建所耗費的資金相當可觀，預期將帶來龐大的重建商機，鐵礦砂、水泥等原物料需求會大幅提升，將顯著帶動散裝航運需求，重建之後的民生需求也會讓貨櫃航運受惠。

美國推動終止俄烏戰爭消息一出，航運股今天大漲，散裝航運業者裕民、四維航漲停，新興漲逾8%，正德和慧洋-KY漲約5%。

裕民航運高層對中央社記者表示，俄烏戰爭若落幕，重建需求將穩定而長期地增加，對散裝將是穩定貢獻長期利多，各界預估烏克蘭十年重建經費高達4800多億美元，一半來自基礎建設，包括鋼材、水泥、木材等，重建發電廠則需要煤炭，都是散裝運輸主要貨源。

對俄烏戰爭停止後的重建商機，正德高層表示，預計將帶動重建所需的原物料需求增加，但由於俄烏戰爭破壞許多港口，比海岬型散裝船更輕巧的輕便型船可能更便於移動和卸貨，相對有利。

展望散裝今年市況，裕民高層表示，目前處於淡季，今年首季比去年弱，下半年受惠重建需求、非洲新鐵礦砂產地開出，都對散裝運輸有正面影響，將帶動旺季表現，預估全年度和去年不會有太大落差。

業界指出，非洲幾內亞礦區將於2025年下半年啟用，料取代澳洲鐵礦砂，運輸鐵礦砂到中國的運距被顯著拉長，市場認為對海岬型船隊的需求將大幅攀升。

正德高層表示，因國際環保法規日趨嚴格、舊船淘汰壓力大，加上貨櫃輪造船訂單排擠，許多散裝造船訂單都要等到2年後，受船舶運力吃緊影響，散裝航運市況去年很熱絡，原本預計今年因景氣影響會下滑，「但目前市場仍續強，不見反轉跡象」，今年許多新船租金條件都談得不錯，加上短期重返紅海航線不易，航線將續繞行，消耗運力，市場還是供不應求。