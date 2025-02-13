快訊

陳怡君涉嫌詐領助理費案 辦公室「饅頭主任」遭收押禁見

屎上最幸運？台中新光三越氣爆 他解放途中馬桶炸開「滿褲子大便」

川普熱線普丁，國際擔憂烏克蘭將被出賣？

限貸令衝擊投資客退場 竹北高鐵特區發展性大房市仍夯

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
信義房屋竹二區協理陳世光分析，購屋族選擇高鐵特區的原因在於文興商圈逐漸成形，多家銀行與科技大廠進駐，正在興建中的宏匯廣場與聯發科總部，可望形成商辦聚落，具備未來發展性。圖／信義房屋提供
信義房屋竹二區協理陳世光分析，購屋族選擇高鐵特區的原因在於文興商圈逐漸成形，多家銀行與科技大廠進駐，正在興建中的宏匯廣場與聯發科總部，可望形成商辦聚落，具備未來發展性。圖／信義房屋提供

受第7波信用管制影響，一向熱絡的新竹房市，近期也因購屋族貸款成數不足影響購屋意願。不過信義房屋專家觀察，部分資金充裕的購屋族看準機會，鎖定竹北具有高鐵、科技業總部、百貨商場等優勢的「高鐵特區」進場，房市有回溫跡象。

信義房屋竹二區協理陳世光指出，在限貸令的影響下，投資型購屋族幾乎全面退場，持有多屋的族群也開始觀望，導致市場購屋結構出現變化。僅管如此，市場行情並未出現單價大幅下滑，其中首購族的購屋條件未受限制，依然能順利進場，形成市場上的另一股需求支撐力。

陳世光表示，部分擁有足夠資金的購屋者，趁機鎖定竹北核心地段，尋找合適物件，像竹北高鐵特區單價為竹北各商圈中最高、建設也最多，因此受到購屋族高度矚目，視屋齡、地理位置、建商品牌等條件，單價位於60至90萬間，近期陸續有成交。

陳世光分析，購屋族選擇高鐵特區的原因在於文興商圈逐漸成形，多家銀行與科技大廠進駐，正在興建中的宏匯廣場與聯發科總部，可望形成商辦聚落，具備未來發展性，而鄰近的生醫園區發展到位，AI科技園區的建設接近完成，未來將創造約4千個就業機會，進一步提升區域內的居住需求。

陳世光建議，有購屋需求的自住型買方，目前市場正處於調整期，可趁機篩選適合的物件，但也需要注意鑑價超過4千萬的物件，會受限於央行管制第7波信用管制豪宅限貸令影響，貸款成數從4成降到3成，因此有意入場的購屋族，於資金配置方面須多加留意。

陳世光說，隨著竹北高鐵周邊商圈的逐步成形，市場預期該區房價將進一步提升。對於打算長期持有的自住族，可以持續關注的未來發展趨勢。未來隨著區域內交通建設完善與生活機能的提升，竹北高鐵特區的房市前景仍被市場看好。

房市 高鐵

延伸閱讀

竹北警車今凌晨翻車！警：嫌犯衝撞已查緝到案 警輕傷

新竹快捷9號公車準時發車 王炳漢爭取竹北西區設站

綠白合作？竹市、竹北元宵提燈受好評 由國寶級大師操刀

遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味 縣府速發空品通報

相關新聞

限貸令衝擊投資客退場 竹北高鐵特區發展性大房市仍夯

受第7波信用管制影響，一向熱絡的新竹房市，近期也因購屋族貸款成數不足影響購屋意願。不過信義房屋專家觀察，部分資金充裕的購...

2025台灣燈會在桃園 永豐餘與民眾一同支持低碳永續

「2025台灣燈會在桃園」睽違9年重返桃園，此次與「桃園購物節」聯動促進消費與旅遊人潮，預期將吸引大批民眾到訪參觀。為與...

泓德能源強化日本布局 推全新品牌 SHUUSTAR

國際智慧能源領導品牌泓德能源（6873）積極拓展日本市場，旗下全方位充電營運商星舟快充在日推出全新品牌SHUUSTAR，...

海嘯第一排慘 專家：房仲從轉業潮進入頂店潮

內政部公布2024年全台房市交易量逾35萬棟，創近11年新高，不過全年交易量增長集中在上半年，下半年明顯急縮。房市趨勢專...

台中豪宅再創新天價！聯聚玉衡大廈實登衝上143.8萬元

台中豪宅市場單價再創新天價！OPENDATA最新實登揭露，聯聚建設在七期秋紅谷生態公園第一排推出的「聯聚玉衡大廈」，去年...

浩宇創新結合台灣高階晶片技術 無創精準醫療搶攻腦疾市場

元富證券主辦的浩宇生醫（6872）配合上櫃前公開承銷，最低投標價格18元，競拍時間為2月14日至18日；2月24日至26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。