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泓德能源延攬專才 進軍日本充電營運及電力交易市場

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
泓德能源延攬專才加速日本電力交易市場布局。前排左起為泓德能源科技日本株式會社總經理王慧婷、泓德能源集團總經理周仕昌、泓德能源科技日本株式會社電力AI解決方案處部長岡本和也。圖／泓德能源提供
泓德能源延攬專才加速日本電力交易市場布局。前排左起為泓德能源科技日本株式會社總經理王慧婷、泓德能源集團總經理周仕昌、泓德能源科技日本株式會社電力AI解決方案處部長岡本和也。圖／泓德能源提供

泓德能源（6873）積極拓展日本市場，旗下全方位充電營運商星舟快充在日推出全新品牌SHUUSTAR，首波計畫預計於今年第3季完成5座充電站上線。同時，泓德能源深化日本智慧能源布局，成立電力AI解決方案處，並延攬資深能源專家岡本和也擔任部長。此外，泓德能源將再度參展日本智慧能源週（Smart Energy Week），展示電力交易與AI選址平台及日本脫碳素標案等最新進展及成果。

SHUUSTAR集結星舟快充在台灣累積的充電技術與營運經驗，致力於為日本電動車用戶提供高效、安全、便捷的充電解決方案。目前已進入選址階段，聚焦日本關東地區，鎖定首都高速公路交流道5分鐘內可抵達之周邊停車場及空地，佈建符合日系電動車款快充技術標準CHAdeMO的DC快充站。此外，SHUUSTAR將推出LINE官方帳號與專屬充電App，提供即時站點查詢、充電啟動、線上支付等功能，並計畫攜手在地夥伴擴展業務版圖，共同推動電動車基礎建設，為日本市場帶來永續發展的智慧充電體驗，打造更完善的充電生態系統。

為加速市場布局，泓德能源日本子公司成立「電力AI解決方案處」，並邀請資深能源專家岡本和也擔任部長。岡本和也深耕日本能源產業逾15年，曾任職於東芝能源系統株式會社，負責全球業務開發與策略規劃，專精於虛擬電廠（VPP）聚合與SaaS解決方案。他曾促成日本與歐洲VPP企業的合資合作，並擔任董事會成員，對日本能源市場、新興技術應用與商業數據分析具備深厚見解。未來，他將在泓德能源日本子公司帶領團隊深化AI與電力市場數據整合，進一步優化海外電力交易決策，為日本能源產業提供更具前瞻性的解決方案。

快充 日本 泓德能源

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