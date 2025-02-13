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美國拚終止俄烏戰爭 鋼鐵上揚逾6%、水泥漲近4%

中央社／ 台北13日電
美國將推動終止俄烏戰爭，災後重建概念股今天應聲上漲。(美聯社)
美國將推動終止俄烏戰爭，災後重建概念股今天應聲上漲。(美聯社)

俄烏戰爭即將滿3周年，美國將推動終止俄烏戰爭，災後重建概念股今天應聲上漲，其中上市鋼鐵股和水泥股分別上漲6.39%和3.96%。

今天鋼鐵股中有多檔包括燁興、中鴻、聚亨、威致、新鋼、允強、海光分別以10.85元、20.5元、10.1元、23.75元、16.05元、22.8元、18.4元攻上漲停板；中鋼股價一度也攻上漲停，最後上漲8.96%，收21.9元。

水泥股中，台泥今天上漲4.86%，亞泥也上漲3.12%。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，今天鋼鐵和水泥普遍表現亮眼，除了俄烏戰爭未來有重建需求之外，中國大陸也可能在今年3月於兩會提出振興方案，而國內鋼鐵價格主要跟著中國大陸指標大型鋼廠如寶鋼、鞍本走，今天股市也反應在去年基期較低的鋼鐵類股。

不過黃文清表示，最後還是要看整體政策變化的結果，以及俄烏戰爭最後會如何發展以及和談的進度為何，以及中國大陸房地產景氣何時復甦，看來應會屬於短多。

中鋼表示，中鋼外銷占比最高為歐洲，有3成銷往歐洲；若未來有戰後有重建需求，在歐洲缺鋼鐵情況下，俄國和烏克蘭將有機會輾轉進口台灣鋼鐵產品。

單軋廠中鴻指出，俄烏戰爭戰後未來出現重建需求，看好鋼鐵需求將增加，有些將往歐洲或烏克蘭走，一定有機會帶動中鴻跟下游的接單量。

台泥董事長張安平在2024年第3季法說會曾表示，台泥於黑海旁有廠，在烏克蘭正對面，若未來俄烏戰爭結束，烏克蘭的重建、俄國的重建需求將非常高，台泥旗下土耳其最大水泥集團OYAK將可以直接供貨。

鋼鐵股

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