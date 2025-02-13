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中鋼開出3月盤價、熱軋漲300元 看旺後市轉強

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼公司。圖／聯合報資料照片
中鋼公司。圖／聯合報資料照片

中鋼（2002）13日開出3月盤價，大宗底材熱軋每公噸漲300元，看旺後市轉強。

中鋼表示，雖因淡季與農曆春節長假影響，終端需求放緩，但台灣12月工業生產指數仍創新高，連續十個月正成長，顯示內需穩健。

鐵礦砂與煤礦價格持平在每公噸100~110美元與185~195美元水準。中國大陸工信部發布2025年版「鋼鐵行業規範條件」，鼓勵企業向高附加值、低碳化、智能化方向轉型，加速淘汰落後產能，有助鋼鐵供需趨向平衡，支撐後市鋼需。

春節後熱軋期、現貨與出口報價持穩，寶鋼3月平板類產品調漲每公噸100人民幣。美國鋼價近期已現走強態勢，加上川普對加拿大、墨西哥、日本、韓國、歐盟、巴西…等國家取消232鋼鋁關稅豁免，回到齊頭式的25%關稅，帶動美國新一波鋼價漲勢，鋼市前景持穩。

中鋼指出，全球製造業需求仍處緩步復甦階段，加上川普貿易政策仍具高度不確定性，中鋼持續關注發展，協助下游用鋼產業機動因應，與下游共創商機。

中鋼開出3月盤價，熱軋漲300元，重點突破看旺後市轉強。資料來源：業者提供
中鋼開出3月盤價，熱軋漲300元，重點突破看旺後市轉強。資料來源：業者提供

中鋼 川普 美國

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