浩宇生醫結合台灣高階晶片技術 精準醫療搶攻腦疾市場

元富證券主辦的浩宇生醫（6872）配合上櫃前公開承銷，最低投標價格18元，競拍時間14日至18日；2月24日至26日辦理公開申購，預計3月3日抽籤，暫定3月7日掛牌。

浩宇生醫專注解決複雜且精細的腦部疾病，選擇開發先進的無創腦部治療技術，運用超音波從診斷到治療的訊號處理，其龐大的計算量仰賴了台灣高階晶片技術協助，方能克服技術障礙成為全球領先的超音波治療技術廠商，更讓浩宇的產品奠基於ICT基礎跨入高階醫材領域。其中NaviFUS系統的核心技術包含「穿顱聚焦式超音波」及「治療導引追蹤」，主要應用於腦部藥物傳輸及神經調控。

浩宇生醫董事長陳正表示，誠如宏碁（2353）創辦人施振榮董事長於上櫃前業績發表會現場揭示，大健康產業是台灣政府發展的產業重心之一，尤其是在發展「智慧醫療產業國際化具有優勢」，浩宇在Bio-ICT（生醫電資）領域，為使用台灣高階晶片的高階醫材代表廠商。隨著市場對無創治療需求的增加，公司將憑藉其技術優勢、臨床驗證成果及全球合作夥伴的強大支持，為全球患者在大腦治療革命的世紀大戰中，帶來更精準、非侵入性、個人化且高效安全的新治療選擇。

NaviFUS系統在台灣已經完成與多型性膠質母細胞瘤（rGBM）二線用藥Avastin合併使用的臨床二期試驗，療效分析結果顯示，病患接受治療後除了未發現與產品治療相關副作用外，主要指標於無惡化存活期-6個月（PFS-6）及無惡化存活期中位數（PFS）分別為66.7%及8.9個月，高於過往歷史對照數據之42.6%及4.2個月，由於療效與安全性良好，在食藥署的「專案諮詢輔導案」下，已啟動樞紐性臨床試驗。在頑性癲癇治療方面，臨床顯示，NaviFUS系統能降低患者的發作頻率與時間，解決多種藥物治療無效的問題。浩宇生醫已啟動在台灣臨床二期試驗、澳洲及美國的先導性臨床測試。

浩宇生醫主要客戶群涵蓋全球醫學中心、腦腫瘤與癲癇專科醫院；此外，透過與全球知名手術導航設備商Brainlab的深度合作，將NaviFUS技術與Brainlab的導航技術進行整合，更可確保系統能精準引導並即時監控治療效果。Brainlab目前已與全球6,300家醫院合作，遍布120個國家，未來將有助於浩宇生醫快速拓展國際市場。