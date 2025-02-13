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2025台灣燈會在桃園 永豐餘與民眾一同支持低碳永續

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
「2025台灣燈會在桃園」盛大展開，為支持低碳永續生活，永豐餘投控攜手旗下中華紙漿、永豐餘工紙、永豐餘消費品贊助彩色美紋紙膠帶組、五月花衛生紙、橘子工坊洗衣膠囊等產品，並協助處理現場剩食，落實減廢減碳。永豐餘投控/提供
「2025台灣燈會在桃園」盛大展開，為支持低碳永續生活，永豐餘投控攜手旗下中華紙漿、永豐餘工紙、永豐餘消費品贊助彩色美紋紙膠帶組、五月花衛生紙、橘子工坊洗衣膠囊等產品，並協助處理現場剩食，落實減廢減碳。永豐餘投控/提供

「2025台灣燈會在桃園」睽違9年重返桃園，此次與「桃園購物節」聯動促進消費與旅遊人潮，預期將吸引大批民眾到訪參觀。為與現場民眾同樂、支持低碳永續生活，永豐餘投控（1907）攜手旗下中華紙漿（1905）、永豐餘工業用紙、永豐餘消費品實業（6790），贊助彩色美紋紙膠帶組、五月花衛生紙、橘子工坊洗衣膠囊等產品，並協助收受燈會為期17天現場剩食，實踐減碳及資源循環利用的醣生活。

永豐餘以臺灣豐富的農剩為原料從事造紙，奠定獨特的「醣經濟」基礎，在轉廢為能上，透過獨家研發的厭氧菌及不同菌種搭配，將剩食、食品汙泥等有機資源，經「厭氧共消化」處理程序，僅需18小時就可快速水解，大幅減少體積達90%，而所轉化出的沼氣經過生物脫硫後，可代替燃煤用於產生生質能綠電，實現減碳減廢。近年實例，便是永豐餘與桃園市府攜手，將龜山水資源回收中心整建轉型為全台首座綠能中心的ROT案，打造綠電系統，每年沼氣發電量500萬度，減少2,500噸二氧化碳排放量。

回應氣候變遷對環境的影響，永豐餘認為，減少化石原料產品的使用為重要解方，從源頭的原料選擇上，為環境永續作出改變，而地球上含量豐富的「醣」類，便是滿足人類現行食衣住行育樂生活需求的理想選項，例如：中華紙漿的彩色美紋紙膠帶使用FSC認證環保纖維底材，搭配100%回收紙製紙管，減少傳統塑膠膠帶OPP、PVC的使用，並可與紙箱一起紙類回收；永豐實的五月花衛生紙採用FSC森林認證紙漿製作，外包裝使用選擇30%的再生塑料，減少包裝印刷上不必要的石化油墨使用，整體包裝100%可回收再利用；橘子工坊洗衣膠囊源自天然植物配方，外包裝採用紙盒設計，與一般瓶裝洗衣精相較可減少91%塑膠量使用，內袋則採單材質無印刷設計，可回收再製，以年銷量推估，每年約可再製成22.5萬個台北市14公升垃圾袋。

面對2050全球淨零目標，永豐餘將持續推動能源轉型、醣材料科學研發經營，秉持「醣經濟」理念，與時俱進結合數位科技，邁向材料與能源並重的氣候科技產業，回應企業對於環境的承諾，與全民攜手邁向下個永續百年。

台灣燈會 永豐餘 華紙

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