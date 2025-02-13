房市喪鐘敲響了？案場每周來人僅14組持續秀下限

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2025第一個月敲響房市喪鐘，燈號轉為衰退黃藍燈，乃2022年連續升息利空後兩年來首見慘況，分數39.8分，風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數走降，成交組數上升，議價率、待售建案數分數持平。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，1月適逢農曆年節，傳統上購屋意願延至年後，加上整體環境偏空，天候寒流一波波也吹散人潮，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數為14組，持續秀下限，平均成交組數每週是1.3組，較去年底的0.8組小幅增加，但還是難以回溫論斷，僅以台北市大安區與新北市中和區新案出於比價、小宅因素有所拉抬，其餘案場冷清，甚傳出銷售人員追劇度日、等過年放假狀態。

供給面1月僅推出一百多戶，預售屋推案量更僅四百多億元，較前月腰斬，為2023年3月以來新低。

待售建案數在1月來到1,104 案，再比前月增31案，主因銷售龜速，待售案增勢較明顯。

陳炳辰分析，目前房市未見明朗，買盤觀望氛圍無解，接下來329檔期，乃至於整個上半年的傳統房市旺季，目前看來建商並不缺席，已預告包括台北市松山區、南港區、中山區，與新北市中和區、三重區、林口區、新莊區，與桃園市的中壢區、楊梅區、蘆竹區、龜山區等地將有新作，惟是否雷聲大雨點小再轉延推，或分期推出降低風險，變數仍多。