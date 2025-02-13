海嘯第一排慘 專家：房仲從轉業潮進入頂店潮

內政部公布2024年全台房市交易量逾35萬棟，創近11年新高，不過全年交易量增長集中在上半年，下半年明顯急縮。房市趨勢專家李同榮表示，今年上半年量縮幅度也會超過三成，海嘯第一排就是靠交易量維生的房仲業。

他表示，第1季難以生存的營業員已開始出現轉業潮，Uber eats成為轉業首選，第2季預期頂店風潮將起，去年新開的店頭將首當其衝，若第3季前情況沒改善，房仲業將掀起一波倒店潮。

李同榮表示，在新青安激勵下，2024房市出現價量齊揚的甩尾現象，上半年交易量衝上17萬6,778棟，足足比前年同期增加27%，是歷年首見。

但搶購風潮造成甩尾超買現象，下半年也因房價超漲，購屋者開始手軟觀望，交易量開始急凍，第3季量縮價止漲，第4季六都房價進入跌勢，結束七年多頭行情。

2025年至今，在賣方堅持、買方觀望的市場氛圍中，又逢春節交易日減少一周，交易量再次落入谷底，元月全台交易量月縮33%，年縮43%，逼近腰斬的慘況。

李同榮指出，打房頻繁下，房價越打越高，交易量卻越打越低，近十年平均交易量只有30萬3,265棟。1996年全台曾經創下的50萬8,748棟的高峰，這種價穩量增的活絡現象已遙不可及。

反而在2016年曾經寫下24萬5,396棟的歷史新低，與高點相比，交易量夭折，這種情況對產業發展絕對不利影響。

李同榮表示，今年面臨的完工交屋潮會比去年增加至少一萬五千戶，約高達12萬戶，加上銷售率不佳、開工率下滑，投資客開始拋售存貨，市場供過於求，消化不良，要想交易量解凍上升，就必須要降價才能逼量出來。

只是今年上半年房市在價格微跌、買方觀望的氛圍下，交易量將難有起色，市場人士指望329檔期市場回春，只能說個字：「難」，指望520檔期房市好轉，也只能說「難上加難」，全年交易量將面臨30萬棟保衛戰，極可能寫下近七年來的新低。