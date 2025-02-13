台中豪宅再創新天價！聯聚玉衡大廈實登衝上143.8萬元

台中豪宅市場單價再創新天價！OPENDATA最新實登揭露，聯聚建設在七期秋紅谷生態公園第一排推出的「聯聚玉衡大廈」，去年12月19日50樓頂樓A、B兩戶各為84.87坪，各以總價9,537萬元成交，拆算車位後每坪單價達143.8萬元，創歷史新高，買家為中部隱形冠軍企業家。

「聯聚玉衡大廈」規劃51層，未來也是台中住宅最高樓，規劃均質62坪，以中坪數豪宅切進豪宅市場。此次一口氣揭露33筆交易，其中交易單價超過百萬的有19筆，比例約57.5%。

「聯聚玉衡大廈」基地面積1,838坪，也同樣為聯聚歷案中最大基地，規劃雙塔建築，住戶室內空間透過合宜規劃，單層僅四戶，年初市場就傳出有140萬元以上成交，如今終於證實。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，此次揭露的「聯聚玉衡大廈」，基地的土地取得價碼就相當高昂，加上該案規劃總樓高達51層，完工後將是中台灣樓層最高的住宅大樓，推案成本也相對高，建商在台中也頗具口碑，因此本就預期具創價空間。

此外，該案坐擁秋紅谷公園的首排景觀，距離未來的捷運藍線也不遠，地段條件出色，且該案51樓規劃公設，所以此次揭露的50樓，即為該案可售的最高樓層戶別，因而創下單價143.8萬元的台中房價新天花板。

除了「聯聚玉衡大廈」的50樓戶締造單價新高外，該案的49樓戶，價碼也站上140萬元大關；而「前冠軍」的「聯聚理安大廈」也不遑多讓，此次揭露的38樓戶別，成交單價亦來到142.8萬元，刷新社區新高。

陳定中指出，「聯聚理安大廈」緊鄰國家歌劇院，正居七期雙十字綠園道的精華地段，兼具景觀與地段優勢，且該案39樓亦規劃為Sky Lounge公設，因此38樓戶也是社區最高樓層的住宅戶，因此與「聯聚玉衡大廈」雙雙衝出140萬元以上的高單價，再度驗證七期市政核心在台中的冠軍身價。

七期資深房仲廖香婷表示：「『聯聚理安大廈』正對台中國家歌劇院規劃一層二戶，走傳統大坪數110坪至220坪豪宅，據悉是隱形台商購入」。

另外同時推出的「聯聚玉衡大廈」則是切進中坪數豪宅，吸引二代、自營商，一次揭露33筆，最低單價91.2萬元、最高單價143.8萬元，垂直價差也顯示該案身價不凡。

中部豪宅一哥聯聚建設今年創立31周年，去年10月公開的「聯聚理安大廈」，每坪單價95萬至138萬元，剛開盤就售出多戶中樓層戶，也宣告台中豪宅房價進入三位數時代。

「聯聚理安大廈」位於惠民路、正對台中國家歌劇院，基地面積840坪，規劃地上39樓、地下五層，總戶數74戶，一層二戶，坪數在110坪至120坪，鎖定回流台商及企業主。