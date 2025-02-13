開學了！Yahoo 奇摩購物統計外宿小家電與3C商品買氣升
年後陸續開工返校，下周也即將迎來大學生開學，帶動外宿小家電與3C商品買氣持續上揚。根據Yahoo奇摩購物數據顯示，近期冷氣團接連報到，讓居家保暖與對抗潮濕成為外宿族的重要課題，「電暖器」與「除濕機」最受歡迎，業績最高翻倍漲。此外，外宿族的料理神器也同樣熱銷，像是「分離式快煮鍋」以多功能、省時便利深受喜愛，而3C裝備也要「迎新」，「筆電」與「平板」買氣旺，「輕薄文書筆電」與「電競筆電」最受青睞。
為迎接大學開學潮，Yahoo奇摩購物推出「開學採買季」，即日起至2月23日，多款筆電、桌機下殺，優惠全面開跑！Yahoo奇摩拍賣「保暖特輯」則搜羅暖手寶、桌上型電暖器等夯賣好物，助外宿族輕鬆升級、迎接校園新生活。
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