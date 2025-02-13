浩宇創新結合台灣高階晶片技術 無創精準醫療搶攻腦疾市場

元富證券主辦的浩宇生醫（6872）配合上櫃前公開承銷，最低投標價格18元，競拍時間為2月14日至18日；2月24日至26日辦理公開申購，預計3月3日抽籤，暫定3月7日掛牌。

浩宇生醫專注於解決複雜且精細的腦部疾病，選擇開發先進的無創腦部治療技術，是最具挑戰性的創新醫療開發項目；運用超音波從診斷到治療的訊號處理遠超過一般醫療器材所需要的訊號範圍，其龐大的計算量仰賴了台灣引以為傲的高階晶片技術協助，方能克服技術障礙成為全球領先的超音波治療技術廠商，更讓浩宇的產品奠基於ICT基礎跨入高階醫材領域；NaviFUS系統的核心技術包含「穿顱聚焦式超音波」及「治療導引追蹤」，主要應用於腦部藥物傳輸及神經調控，為腦癌與頑性癲癇患者提供全新希望。

浩宇的股東陣容堅強，結合國內重要創投及ICT龍頭指標企業，如大股東益鼎-創投公會理事長邱德成，ICT代表-喜馬拉雅創投的董事長施振榮與陽明交大傑出校友如交大思源基金會的董事長吳廣義，以及協助浩宇製造「臨床試驗研究機Model-101」的半導體設備商-久元電子（6261）董事長汪秉龍，加上Bio代表健亞生技（4130）與美國聚焦超音波基金會（Focused Ultrasound Foundation）主席Dr. Neal Kassell及國際知名的臨床醫師們（KOLs）於應用端主動的參與及積極討論，運用創新、專業及國際化的策略與行動方針，為腦疾病患帶來「突破性」的解決方案。

NaviFUS系統在台灣已經完成與多型性膠質母細胞瘤（rGBM）二線用藥Avastin合併使用的臨床二期試驗，療效分析結果顯示，病患接受治療後除未發現與產品治療相關副作用外，主要指標於無惡化存活期-6個月（PFS-6）及無惡化存活期中位數（PFS）分別為66.7%及8.9個月，高於過往歷史對照數據的42.6%及4.2個月，由於療效與安全性良好，在食藥署的「專案諮詢輔導案」下，已啟動樞紐性臨床試驗。在頑性癲癇治療方面，臨床顯示，NaviFUS系統能降低患者的發作頻率與時間，解決多種藥物治療無效的問題。浩宇生醫已啟動在台灣臨床二期試驗、澳洲及美國的先導性臨床測試。

浩宇生醫主要客戶群涵蓋全球頂尖醫學中心、腦腫瘤與癲癇專科醫院；此外，透過與全球知名手術導航設備商Brainlab的深度合作，將NaviFUS技術與Brainlab的導航技術進行整合，更可確保系統能精準引導並即時監控治療效果。Brainlab目前已與全球6,300家醫院合作，遍布120個國家，未來將有助於浩宇生醫快速拓展國際市場。

陳正表示，誠如宏碁（2353）創辦人施振榮於上櫃前業績發表會現場揭示，大健康產業是台灣政府發展的產業重心之一，尤其是在發展「智慧醫療產業國際化具有優勢」，浩宇在Bio-ICT（生醫電資）的領域已是台灣第一，也是唯一使用台灣高階晶片的高階醫材代表廠商，已在世界取得領導地位。隨著市場對無創治療需求的增加，公司將憑藉其技術優勢、臨床驗證成果及全球合作夥伴的強大支持，為全球患者在大腦治療革命的世紀大戰中，帶來更精準、非侵入性、個人化且高效安全的新治療選擇。