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兩年來首見！房市亮衰退黃藍燈 銷售人員「追劇度日」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

住展雜誌發布北台灣市場最新調查，2025年第一個月，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數均下挫，房市燈號由綠燈轉為衰退黃藍燈，為2022年來首見。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，1月逢農曆年節，加上整體環境偏空，寒流一波波也吹散人潮，指標建案每周平均來客組數降至14組，再寫近期新低。

平均成交組數每周1.3組，雖較去年底小幅增加，但主要是台北市大安區與新北市中和區新案出於比價、小宅因素有所拉抬，其餘案場冷清，甚傳出銷售人員追劇度日、等放假狀態。

陳炳辰表示，供給面一直是2024年風向球保住綠燈關鍵，房市在去年年中傳來銀行貸款危機，9月又面臨央行打炒房政策雪上加霜，買氣早已信心盡失，但建商推案難說停就停，一定的進場節奏讓房市還維持討論度。

不過在規劃新案告一段落，建商呼應買氣開始休兵，1月預售屋推案量僅四百多億元，較前月腰斬，為2023年3月以來新低，比平均地權條例修法預告前夕還慘。

由於一月不見百億元大案，僅新北市永和區一新案估達60億元，其餘都低於30億元，供給與需求雙雙降至冰點，風向球分數因此失守綠燈門檻。

陳炳辰表示，即便推案開始踩剎車，但累積難以去化的案量仍多，待售建案數在1月來到1,104 案，再比前月增31案，是2024年4月以來新高，去年初創造的股市熱錢轉房市盛況澈底打回原形，宜蘭地區在氣候寒冬中更受地勢影響，民眾賞屋與買房興致低落，銷售龜速，待售案增勢較明顯。

不過，議價率依然在一成以內，除了建商仍不低頭而沒有讓利空間，也有建案開價不再創高，自主控制價碼，只是房價偏高，開價與成交價差距不大。桃園市的議價率比起北台灣其他縣市稍高，先前當地二線區域如大園、觀音等地，房市過分受熱況拉抬，如今不再雨露均霑，房價回歸基本盤，也反映在數據上。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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