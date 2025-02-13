兩年來首見！房市亮衰退黃藍燈 銷售人員「追劇度日」

住展雜誌發布北台灣市場最新調查，2025年第一個月，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數均下挫，房市燈號由綠燈轉為衰退黃藍燈，為2022年來首見。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，1月逢農曆年節，加上整體環境偏空，寒流一波波也吹散人潮，指標建案每周平均來客組數降至14組，再寫近期新低。

平均成交組數每周1.3組，雖較去年底小幅增加，但主要是台北市大安區與新北市中和區新案出於比價、小宅因素有所拉抬，其餘案場冷清，甚傳出銷售人員追劇度日、等放假狀態。

陳炳辰表示，供給面一直是2024年風向球保住綠燈關鍵，房市在去年年中傳來銀行貸款危機，9月又面臨央行打炒房政策雪上加霜，買氣早已信心盡失，但建商推案難說停就停，一定的進場節奏讓房市還維持討論度。

不過在規劃新案告一段落，建商呼應買氣開始休兵，1月預售屋推案量僅四百多億元，較前月腰斬，為2023年3月以來新低，比平均地權條例修法預告前夕還慘。

由於一月不見百億元大案，僅新北市永和區一新案估達60億元，其餘都低於30億元，供給與需求雙雙降至冰點，風向球分數因此失守綠燈門檻。

陳炳辰表示，即便推案開始踩剎車，但累積難以去化的案量仍多，待售建案數在1月來到1,104 案，再比前月增31案，是2024年4月以來新高，去年初創造的股市熱錢轉房市盛況澈底打回原形，宜蘭地區在氣候寒冬中更受地勢影響，民眾賞屋與買房興致低落，銷售龜速，待售案增勢較明顯。