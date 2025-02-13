「吉伊卡哇」帶旺 亞灣店面登2024年高雄店王

魷魚遊戲「英熙娃娃」剛走，日本超人氣「吉伊卡哇」接著降臨，萌翻高雄港灣，單日吸引20萬人朝聖，為高雄觀光再掀熱潮，店面也受惠。

根據實價登錄揭露，距離「吉伊卡哇」所在地約500公尺的仰哲大樓一樓店面，去年12月，以總價9,998萬元交易，換算每坪93.6萬元，為2024年高雄成交單價最高樓店王，也寫下苓雅區實價樓店單價次高紀錄。

台灣房屋高雄站前加盟店店東陳揚智表示，該大樓為高雄知名品牌建商出品，建築外觀大氣，店面臨主要道路五福三路、面寬11米、使用坪數大、且鄰近停車場停車便利，為同路段上具質感且新穎的優質店面。

他表示，該商圈周邊包括近年觀光熱度高的高流特區、愛河商圈、漢神與大立精品百貨商圈，有人潮有錢潮，且未來具備亞灣區開發前景，出租自用兩相宜，相對吸引買家高價入手。

陳揚智指出，該樓店正對高雄女中，鄰近指標豪宅「國硯」，隔壁同社區店面為高雄知名壽司店，一旁就是興富發集團旗下潤隆建設，去年耗資23.38億元買下的成功段基地。

據了解，該店面目前空置中，而前一手租客為精品寢具業者，以該生活圈及店面條件，應頗吸引連鎖品牌或精品業者目光，推估每坪租金行情約1,800~2,000元左右，粗算租金投報率約在2%上下。

台灣房屋集團統計，高雄2024年樓店成交單價第二名，是位於中都重劃區的「上美術」，一樓店面前一手屋主以每坪85.9萬元入手，僅持有約一年，去年5月由室內設計公司買下自用，扣除車位以每坪92萬元成交，價漲近一成。

排名第三，是巨蛋商圈的「采翔天」，去年9月，一樓店面以每坪90.7萬元成交，對比前一手同樣價漲約一成，目前由美甲店承租中。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，三大樓店王成交行情，攜手站上9字頭，回顧高雄近年店面成交單價，最高水位普遍落在7~8字頭，僅少數豪宅個案有突破百萬元的實力，9字頭交易更為少見。