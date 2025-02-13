快訊

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

寒冬穿羽絨外套就對了？衣服穿錯順序易失溫，羽絨穿在「這一層」更保暖

聽新聞
0:00 / 0:00

「吉伊卡哇」帶旺 亞灣店面登2024年高雄店王

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／台灣房屋提供
示意圖。圖／台灣房屋提供

魷魚遊戲「英熙娃娃」剛走，日本超人氣「吉伊卡哇」接著降臨，萌翻高雄港灣，單日吸引20萬人朝聖，為高雄觀光再掀熱潮，店面也受惠。

根據實價登錄揭露，距離「吉伊卡哇」所在地約500公尺的仰哲大樓一樓店面，去年12月，以總價9,998萬元交易，換算每坪93.6萬元，為2024年高雄成交單價最高樓店王，也寫下苓雅區實價樓店單價次高紀錄。

台灣房屋高雄站前加盟店店東陳揚智表示，該大樓為高雄知名品牌建商出品，建築外觀大氣，店面臨主要道路五福三路、面寬11米、使用坪數大、且鄰近停車場停車便利，為同路段上具質感且新穎的優質店面。

他表示，該商圈周邊包括近年觀光熱度高的高流特區、愛河商圈、漢神與大立精品百貨商圈，有人潮有錢潮，且未來具備亞灣區開發前景，出租自用兩相宜，相對吸引買家高價入手。

陳揚智指出，該樓店正對高雄女中，鄰近指標豪宅「國硯」，隔壁同社區店面為高雄知名壽司店，一旁就是興富發集團旗下潤隆建設，去年耗資23.38億元買下的成功段基地。

據了解，該店面目前空置中，而前一手租客為精品寢具業者，以該生活圈及店面條件，應頗吸引連鎖品牌或精品業者目光，推估每坪租金行情約1,800~2,000元左右，粗算租金投報率約在2%上下。

台灣房屋集團統計，高雄2024年樓店成交單價第二名，是位於中都重劃區的「上美術」，一樓店面前一手屋主以每坪85.9萬元入手，僅持有約一年，去年5月由室內設計公司買下自用，扣除車位以每坪92萬元成交，價漲近一成。

排名第三，是巨蛋商圈的「采翔天」，去年9月，一樓店面以每坪90.7萬元成交，對比前一手同樣價漲約一成，目前由美甲店承租中。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，三大樓店王成交行情，攜手站上9字頭，回顧高雄近年店面成交單價，最高水位普遍落在7~8字頭，僅少數豪宅個案有突破百萬元的實力，9字頭交易更為少見。

近年受房價上漲，加上觀光熱潮興盛，店面市場買氣轉強，成交行情突破8、9字頭比例亦逐步攀升，而高價店面也並非豪宅專美於前，機能成熟、具備商機潛力的核心商圈，同樣展現強勁價值，如地段精華的巨蛋商圈，就有不少小而精貴的金店面。

2024年高雄樓店王TOP3。資料來源／台灣房屋
2024年高雄樓店王TOP3。資料來源／台灣房屋

吉伊卡哇 實價登錄 房價 豪宅

延伸閱讀

高雄海味外銷加拿大 第7櫃啟運

高雄冬日遊樂園已破500萬人次 過年旅宿住房逾8成

高雄連環殺人案 亞灣水域發現疑似屍塊…民眾嚇壞急報警

獨／高雄分屍公寓梯間留「3神秘箭頭」 疑凶嫌棄屍滴落血跡

相關新聞

台積電商機！台業者投30億日圓建熊本公寓式酒店 Q2起營運

隨著台積電熊本廠2024年量產，當地經濟發展迅速升溫，商務差旅需求大增。旅遊業者DoMo集團看準商機，2023年挹注30...

浩宇創新結合台灣高階晶片技術 無創精準醫療搶攻腦疾市場

元富證券主辦的浩宇生醫（6872）配合上櫃前公開承銷，最低投標價格18元，競拍時間為2月14日至18日；2月24日至26...

兩年來首見！房市亮衰退黃藍燈 銷售人員「追劇度日」

住展雜誌發布北台灣市場最新調查，2025年第一個月，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數均下挫，房市燈號由綠燈轉為衰退黃藍...

「吉伊卡哇」帶旺 亞灣店面登2024年高雄店王

魷魚遊戲「英熙娃娃」剛走，日本超人氣「吉伊卡哇」接著降臨，萌翻高雄港灣，單日吸引20萬人朝聖，為高雄觀光再掀熱潮，店面也...

被任天堂「瑪利歐兄弟」打敗 他從滑板跨到直排輪…民盛登「功能鞋靴」代工王

這家台灣鞋靴廠不做一般的運動鞋，以傑出的研發能力，讓曲棍球領導品牌Bauer找上門。憑曲棍球鞋、越野摩托車靴等功能型鞋靴，做到全球代工市占第一。

瑪格麗特談品牌與領導／善用數據回應消費者

「請問老師，新創公司在沒有客戶數據的支撐下，該如何建立品牌呢」，「先問老師如何做生意啦」，兩個一起創業的年輕的夥伴七嘴八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。