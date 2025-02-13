台積電商機！台業者投30億日圓建熊本公寓式酒店 Q2起營運

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聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「Formosa Hills DoMo 熊本館」，將於今年3月落成，預計今年第2季為熊本台積電帶來的商務差旅市場提供服務。圖/DoMo集團提供
「Formosa Hills DoMo 熊本館」，將於今年3月落成，預計今年第2季為熊本台積電帶來的商務差旅市場提供服務。圖/DoMo集團提供

隨著台積電熊本廠2024年量產，當地經濟發展迅速升溫，商務差旅需求大增。旅遊業者DoMo集團看準商機，2023年挹注30億日圓興建酒店式公寓「Formosa Hills DoMo 熊本館」，將於今年3月落成，預計今年第2季為熊本台積電帶來的商務差旅市場提供服務。

Formosa Hills以台灣為名立足熊本，由台灣資深觀光業者投資興建，DoMo集團負責營運管理。DoMo集團表示，啟用後將成為熊本台積電生活圈的地標性建築，不僅能提供商務旅客住宿服務，更成為台商進軍熊本的行動辦公室與商務據點，將台灣旅宿品牌推向國際新高度。

DoMo集團表示，Formosa Hills DoMo熊本館位於菊陽町光之森車站800米，距離台積電熊本廠開車約12分鐘，坐落於當地最繁華的商圈，鄰近千坪購物中心「youme」是熊本在地人常去購物的大型購物商場之一，約有175店鋪， 麥當勞、星巴克等設施，生活機能完善。

DoMo集團指出，Formosa Hills DoMo熊本館共14層樓高、65戶三房二廳設計，每戶面積約70至80平方米。客廳具多功能商務辦公功能，可視訊會議、接待訪客、也能作為企業熊本行動辦公室使用，也提供商務郵件代收代寄服務，解決商務旅客處理文件的困擾。除設有100個停車位，更計畫成立租車公司，提供機場接送與自駕租賃與含駕駛包車服務。

DoMo集團董事長李奇嶽表示，赴熊本的台灣工作者人數隨著台積電擴張而急遽增加，在2022年僅有144人，2023年暴增至744人，截至2024年10月底已達1030人。目前熊本縣府已在積極爭取設立熊本3廠。推估台積電帶來的10年經濟效益將高達23兆日圓（約台幣5兆）。DoMo選擇在熊本設立，將鎖定 80% 台灣商務旅客，20%日本及其他國家商務旅客，以滿足短期出差市場需求。

「Formosa Hills DoMo 熊本館」，將於今年3月落成，預計今年第2季為熊本台積電帶來的商務差旅市場提供服務。圖/DoMo集團提供
「Formosa Hills DoMo 熊本館」，將於今年3月落成，預計今年第2季為熊本台積電帶來的商務差旅市場提供服務。圖/DoMo集團提供

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