TEATOP 第一味與 Feeling18攜手合作搶攻浪漫情人節商機

來自南投名間的「TEATOP第一味」與南投埔里的「Feeling18巧克力工房」，12日宣布攜手推出2025年情人節限定聯名禮盒與特調飲品，將南投家鄉的溫暖化作一場味蕾與心靈的盛宴，邀請每一位懂得珍惜自己與愛的人，共享這份幸福滋味。

今日的結盟儀式，由TEATOP第一味負責人楊國珍與Feeling18巧克力工坊負責人茆晉詳共同主持。他們強調，這片孕育無數好茶與頂級巧克力的土地，如今見證了一場關於堅持與熱愛的美好合作。

TEATOP第一味與Feeling18共同推出的情人節聯名禮盒《午茶交響曲》，以「擁抱自己，讓愛在途中與你相遇」為核心概念，傳遞最在地最國際。

這款禮盒將紅玉茶的優雅韻味，與可可派的甜蜜酥脆完美結合，每一口都像是對自己的溫柔擁抱，提醒人們愛的形式有千百種，而最美的愛，往往始於懂得珍惜自己。

除了情人節聯名禮盒，TEATOP第一味更攜手Feeling18巧克力工房，推出情人節限定特調-戀人可可。這款飲品選用台灣珍貴的竹香茶為基底，融合Feeling18嚴選可可粉，入口即感受到淡雅竹葉香與濃郁巧克力的交織，恰如戀愛中的微妙情感，甜蜜卻不膩，回味無窮。

聯名限定活動包括2月14日限定優惠：戀人可可、特濃可可來店買一送一。2月15日至3月13日店內消費或線上預訂自取，第二杯半價。2月14日：限量聯名禮盒《午茶交響曲》正式開賣。

楊國珍與茆晉詳都是來自南投的品牌領航者，他們懷抱著對土地的熱愛，致力於將家鄉的產業推向更廣闊的市場。此次聯名不僅是一場品牌合作，更是兩位南投之子對這片土地的深情告白。

TEATOP第一味秉持百年製茶工藝，讓世界看見台灣茶的卓越品質；Feeling18則以一顆巧克力帶動埔里慈恩商圈的繁榮，讓台灣精品巧克力在國際發光發熱。

楊國珍強調，TEATOP第一味與Feeling18的聯名，不只是產品的結合，更是一場溫暖相遇，將最純粹的南投風味，獻給每一位懂得珍惜自己、珍惜愛的人。

茆晉詳則說：「今年情人節，不論是為自己還是摯愛，與我們一起啜飲一杯戀人可可，品味一口紅玉茶與可可派，在溫暖的香氣中，找到屬於你的幸福時光，希望讓愛流轉，讓美好相遇。」