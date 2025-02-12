36屆台灣燈會2月12日開燈 展現台灣尚勇的軟實力

2025年台灣燈會12日於桃園隆重登場，開燈儀式由賴清德總統擊出象徵「Team Taiwan」的全壘打揭開序幕，並與交通部長陳世凱、桃園市長張善政、環境部長彭啓明及交通部觀光署長周永暉共同點亮主燈「無限樂園」，邀請來自世界各地的朋友來台灣旅遊，一同參與被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的台灣燈會，燈會活動至2月23日，期待透過燈藝作品展現千變萬化的視覺饗宴，傳遞永續發展與跨時代的鏈結。

賴總統表示，這是上任以來首次參加台灣燈會這場節慶盛宴，桃園為棒球文化重鎮與國際旅客入境交通樞紐，在此舉行別具意義，感謝大家不畏風雨共襄盛舉，今年燈會不僅把「台灣尚勇」的棒球元素融入整個燈區設計，更帶領大家重溫12強賽奪冠時刻的熱血沸騰；同時將AI科技及永續理念與燈會結合，接軌國際趨勢，透過台灣燈會品牌，吸引更多國際觀光客前來體驗最亮眼的藝術饗宴，帶給海內外朋友一個最感動的珍貴時光。

陳世凱提到，今天是象徵圓滿的元宵節，邀請大家前來桃園感受台灣燈會精湛的燈藝作品，同時享用在地美食小吃。另外，感謝籌備燈會所有辛苦的第一線夥伴，相信台灣的軟實力和硬底子就像「台灣燈會」一樣發光發熱，讓全世界看見台灣，祝福大家新的一年有無限的美好。

張善政指出，今日是元宵節，台灣燈會的開燈代表燈會正式開幕，期許大家在新的一年繼續與市府共同為台灣打拚，並邀請國人及到訪台灣的國際旅客造訪台灣燈會，從每一個不同主題的燈區中，看見桃園國際多元、年輕與智慧治理的城市特色。

觀光署指出，今年台灣燈會以「光聚千塘串桃園」為主題，透過燈藝串連桃園地方特色，營造一個光影交織的藝術饗宴，各項精彩燈藝作品遍及桃園機場捷運A18站(高鐵桃園站)站前廣場的「主燈展演場」及A19站(桃園體育園區站)周邊的「光的遊戲場」，2大展區共規劃1座主燈、2大副燈及11個主題燈區，展出超過300件以上作品，帶給大家不同的感官饗宴。

「主燈展演場」展區涵蓋「宜居友好之樂、永續國際之善、頂尖創新之聚」概念延伸至6大燈區，其中「聚光島嶼」燈區帶領觀眾探索台灣離島四季風光與文化特色、「喜心與境」燈區構築光影冒險旅程，實現童心的快樂、「全球燈匯」燈區以「光願之樹」象徵全球聯結傳遞和平的祝福、「科技創潮」運用AI、AR與VR等嶄新技術，結合時下熱門話題「棒球」呈現台灣之美、「永續台灣」燈區運用竹編技藝與循環材料，呼應聯合國永續發展目標（SDGs），而「匠藝之星」燈區以傳統燈藝結合在地元素，使台灣燈會工藝持續綻放，同時亦有國際友誼燈藝作品展現台灣與國際友好交流合作。

今年主燈「無限樂園」由藝術家李明道(AKIBO)操刀，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道，採用現代無限符號結合球體及幾何形狀，營造出科技十足的未來樂園意象，今年主燈展演是史上最具挑戰的一次，除了使用現代AI科技，主燈展演音樂也是突破以往，邀請旅美作曲家張菁珊作曲，聯同布達佩斯交響樂團合作錄製，透過三大洲團隊通力合作，展現出古典音樂與影視配樂背景交織而成之獨特風格，燈會期間每日晚間7時開始，每半小時展演一場燈光秀，觀光署邀請民眾前來感受主燈帶來視覺與聽覺雙重震撼。

每年最受小朋友期待的小提燈，今年是以生肖蛇為主題，以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，可依個人喜好組裝成0至9數字或各式不同造型，此外，本次有半數小提燈製作成以外接行動電源發光之燈具，只需用自己的行動電源接TYPE-C線即可發光，減少電池使用量，為永續愛地球盡一份力。

燈會期間於2月12日至2月23日每日下午3時起，A18展區高鐵南路一段及青埔路一段交叉路口(高鐵探索館對面)及A19展區洽溪路及民權路四段(近15號服務台)發放，每人限領取1盞，每日限量發放完為止，歡迎前來排隊索取。

為鼓勵永續旅遊，今年交通部觀光署特別攜手台灣鐵路股份有限公司，催生主題彩繪列車「微笑冠軍號─Have a Trip with Champion！」，從1月15日開始至6月30日，主要行駛於基隆-嘉義區間；另外亦與桃園大眾捷運公司合作打造「快樂桃子號」列車，擷取「拉拉山水蜜桃」元素設計妝點車身，並首次嘗試運用先進AI科技，讓「快樂桃子號」列車與燈會現場「時空之塔」燈組連動，讓民眾從搭上列車的那一刻即可參與台灣燈會。

除了精彩的燈會活動，觀光署結合「台灣觀光100亮點」與桃園共同推動周邊景點，同時推出燈會期間限定台灣觀巴3折優惠套裝行程，順遊周邊亮點與國家風景區特色景點，旅客能遊覽當地美景，品嚐道地美食，期待透過台灣燈會與國際接軌、展現在地價值，讓國內外遊客一同感受兼具創新科技及文化底蘊的台灣魅力。觀光署呼籲民眾燈會期間多利用大眾運輸工具前往，遵守「進離場動線分流，不推不擠以策安全」。