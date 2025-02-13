長榮砸千億大買節能船 採購11艘LNG雙燃料貨櫃輪

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
長榮海運。 路透
長榮海運。 路透

長榮海運（2603）強化全球競爭力再出招，大手筆買進新型超大型LNG雙燃料貨櫃輪，昨（12）日旗下兩家子公司董事會決議通過購買新型節能船，共買進11艘24,000 TEU（20呎櫃）LNG雙燃料貨櫃輪，整體投資規模達千億元。

長榮海運昨日代子公司Evergreen Marine董事會決議向Hanwha Ocean（韓華造船）訂造六艘24,000 TEU LNG雙燃料貨櫃輪，每艘船舶單位價格為2.65億美元到2.95億美元；交易總金額為15.9億美元到17.7億美元（約新台幣522.1億元到581.2億元）。

圖／經濟日報提供
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長榮海運另一家子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.昨日董事會決議向廣船國際訂造五艘24,000 TEU LNG雙燃料貨櫃輪，每艘價格為2.65億美元到2.95億美元，交易總金額為13.25億美元到14.75億美元（約新台幣435.1億元到484.3億元）。

根據長榮集團近三年規劃，近年考量全球海洋環保政策，不斷擴大新型節能船布局，2023年一口氣訂造24艘1.6萬TEU甲醇雙燃料貨櫃輪，投資規模最高逾1,500億元；2024年繼續加碼買進六艘甲醇雙燃料貨櫃輪，每艘船載重為2,400 TEU，投資規模最高逾百億元。

熟悉海運業專家分析，長榮海運會選擇訂造LNG雙燃料船，應有三大考量。首先，長榮2023年起已陸續訂造24艘1.6萬TEU及六艘2,400TEU甲醇雙燃料貨櫃船，此次訂造LNG雙燃料貨櫃船，可多元化發展，減少過度集中單一能源，以分散風險。

其次，LNG技術成熟度高，航運業已有多年使用LNG貨櫃輪經驗，現行天然氣能加注的港口為替代能源選項中最多者，供應鏈完整度高，且國際海事組織已有完善法規，並有歐盟政策支持。

第三， 國際航商普遍皆有訂造LNG雙能源船，除原來就選擇LNG雙燃料貨櫃船的達飛輪船（CMA CGM）和地中海航運（MSC）等航商外，馬士基亦於2024年8月公開表示在甲醇取得管道有限的現實情況下，也將部分綠色船隊改採用LNG做為解決方案。長榮是海洋聯盟的一員，也須擁有相同船型，才能維繫公司競爭力。

長榮海運

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