中華鋁門窗 攜手日廠出擊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗，台灣驪住建材董事長山田寛（左起）、日本驪住集團常務役員田口和敏、中華電線電纜董事長陳亮吟、副總經理陳岳宏出席新品發表。記者邱德祥／攝影
台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗，台灣驪住建材董事長山田寛（左起）、日本驪住集團常務役員田口和敏、中華電線電纜董事長陳亮吟、副總經理陳岳宏出席新品發表。記者邱德祥／攝影

中華電線電纜（1603）公司旗下中華鋁門窗與日本最大建材集團驪住集團（LIXIL）攜手合作，共同開發全新TMC系列超高水氣密鋁門窗，為台灣鋁門窗市場帶來技術創新的里程碑。

中華鋁門窗昨（12）日召開記者會表示，TMC系列是驪住集團與中華鋁門窗共同在台灣的研發產品，並由中華鋁門窗獨家生產，將延續其在台灣市場的第一品牌地位。此次推出的TMC系列產品，以極高的結構性能特點，滿足台灣多元化氣候條件和高層建築需求。

中華鋁門窗表示，TMC系列鋁門窗具備多項功能，包括抗風壓性能達正負3,600Pa，能夠有效應對颱風及強風等極端氣候條件，提供結構穩定性。此外，其水密性能達到1,500Pa，有效防止雨水滲透。氣密性能則達到2等級，大幅降低能量流失，實現更高效的空調及暖通效果。驪住集團採用的特殊表面處理技術，提升了產品的耐久性，也兼顧了美觀性，滿足現代建築設計的需求。

驪住集團常務田口表示，此次與中華鋁門窗的合作不僅是技術上的突破，更是跨國合作的成功典範。他強調，雙方將繼續深化合作，探索更多創新可能性。

中華鋁門窗董事長陳亮吟也指出，TMC系列產品不僅著眼於性能卓越，更充分考慮了消費者對美學、實用性及環保的需求。她進一步指出，此次合作為台灣鋁門窗行業提供了更多高效能、高品質的產品選擇，助力業界朝向更精緻化、現代化方向邁進。

陳亮吟表示，TMC系列在設計上融入了多樣化的風格元素，能與不同建築類型完美搭配，適用於住宅、高樓公寓及商業建築等，兼具實用性與美感。

展望未來，陳亮吟表示，TMC系列的推出是中華鋁門窗與驪住集團合作的重要里程碑，雙方將持續推動技術創新，深化合作關係，拓展國際市場，並致力提供更多滿足現代建築需求的高性能產品，為消費者帶來更高品質的生活體驗。

消費 陳亮吟

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