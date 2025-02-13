路易莎跨界 猛併餐飲品牌 巨宇翔、迷客夏布局同受關注

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
路易莎咖啡。路易莎/提供
路易莎咖啡。路易莎/提供

以平價精品咖啡起家的路易莎（2758）展現雄心，元月起將原由股東投資的公司，包括文青火鍋「丹生炊事」、茶食館「玖仰」等多個餐飲品牌併入集團合併營收，讓集團品牌總數一舉達到八個。

餐飲業掀起跨界經營的熱潮，還有連鎖茶飲品牌薡茶所屬的巨宇翔跨足旅館業，今年起將陸續整合六間平價飯店；茶飲品牌迷客夏為上市櫃鋪路，年初與餐飲品牌雙月合併，受到市場關注。

路易莎元月起將原由股東投資的多個餐飲品牌納進集團合併營收，包括文青火鍋「丹生炊事」、茶食館「玖仰」、蔬食餐廳「光焙若蔬食」、牛排館「青焰炭火熟成牛排」，加上既有品牌泰式料理「初泰」、麵包坊「Louisa BAKERY」，以及健身房「self room」，集團品牌數增至八個。

餐飲業掀跨界整併潮 圖／經濟日報提供
餐飲業掀跨界整併潮 圖／經濟日報提供

路易莎近年尋求多角化發展，不僅在咖啡市場持續擴張門市版圖，更切入異業經營，從最早的健身房到去年陸續投資各式餐飲，透過不同業態的組合提升市場競爭力。

路易莎此次併入集團合併營收的品牌涵蓋火鍋、牛排、蔬食與茶館等多元品類，希望藉此多元化經營，擴大市場占有率，並滿足消費者對不同餐飲形式的需求。

巨宇翔以手搖飲「薡茶」為主力品牌，海外加盟店數已超過200家，為進軍旅館業暖身，去年8月與淶滬文旅公司、展旺公司簽署意向書，進行評估資產收購讓與，今年開始將陸續併入旅館業務營收，包含淡水淶滬文旅酒店、台中輕行旅、嘉義輕行旅、台南行旅、高雄行旅、日月潭淶滬酒店共六間平價商務/觀光飯店，看好海內外旅客商機。

迷客夏今年元月亦完成對雙月食品社的併購，未來將取得雙月過半股權。藉由市場資源共享，一方面加快兩家餐飲品牌海內外發展，同時也壯大營收，為申請上市櫃做準備。

營收 餐飲業

延伸閱讀

因應原物料成本上升…星巴克漲價 路易莎觀望

懶人包／大罷免風波燒到路易莎？時間軸、網友在意接點揭曉

不只路易莎…1夜市公告「不供場地罷免」：罷團未經過同意

吳思瑤冷回路易莎遭出征 反批花蓮查水表事件

相關新聞

長榮砸千億大買節能船 採購11艘LNG雙燃料貨櫃輪

長榮海運強化全球競爭力再出招，大手筆買進新型超大型LNG雙燃料貨櫃輪，昨（12）日旗下兩家子公司董事會決議通過購買新型節...

路易莎跨界 猛併餐飲品牌 巨宇翔、迷客夏布局同受關注

以平價精品咖啡起家的路易莎展現雄心，元月起將原由股東投資的公司，包括文青火鍋「丹生炊事」、茶食館「玖仰」等多個餐飲品牌併...

瑪格麗特談品牌與領導／善用數據回應消費者

「請問老師，新創公司在沒有客戶數據的支撐下，該如何建立品牌呢」，「先問老師如何做生意啦」，兩個一起創業的年輕的夥伴七嘴八...

ESG最前線／AI 解決方案 精準掌握碳排

隨著氣候變遷議題的升溫，企業紛紛投入碳盤查（Carbon Accounting），希望通過數據掌握碳排放情況，進而制定減...

連鎖效應／看準加盟時機 人財兩得

商業發展策略中，可迅速開展規模、拓展通路就屬「連鎖雙模式」，即直營和加盟，都可以創造經濟規模。

智慧經營／伊頓電氣總座林鈺培：發展儲能 助綠能達標

因AI運算量增加，帶動用電需求大增，伊頓電氣（Eaton）台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，台灣積極跨步邁向能源轉型，不過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。