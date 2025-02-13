路易莎跨界 猛併餐飲品牌 巨宇翔、迷客夏布局同受關注

以平價精品咖啡起家的路易莎（2758）展現雄心，元月起將原由股東投資的公司，包括文青火鍋「丹生炊事」、茶食館「玖仰」等多個餐飲品牌併入集團合併營收，讓集團品牌總數一舉達到八個。

餐飲業掀起跨界經營的熱潮，還有連鎖茶飲品牌薡茶所屬的巨宇翔跨足旅館業，今年起將陸續整合六間平價飯店；茶飲品牌迷客夏為上市櫃鋪路，年初與餐飲品牌雙月合併，受到市場關注。

路易莎元月起將原由股東投資的多個餐飲品牌納進集團合併營收，包括文青火鍋「丹生炊事」、茶食館「玖仰」、蔬食餐廳「光焙若蔬食」、牛排館「青焰炭火熟成牛排」，加上既有品牌泰式料理「初泰」、麵包坊「Louisa BAKERY」，以及健身房「self room」，集團品牌數增至八個。

餐飲業掀跨界整併潮 圖／經濟日報提供

路易莎近年尋求多角化發展，不僅在咖啡市場持續擴張門市版圖，更切入異業經營，從最早的健身房到去年陸續投資各式餐飲，透過不同業態的組合提升市場競爭力。

路易莎此次併入集團合併營收的品牌涵蓋火鍋、牛排、蔬食與茶館等多元品類，希望藉此多元化經營，擴大市場占有率，並滿足消費者對不同餐飲形式的需求。

巨宇翔以手搖飲「薡茶」為主力品牌，海外加盟店數已超過200家，為進軍旅館業暖身，去年8月與淶滬文旅公司、展旺公司簽署意向書，進行評估資產收購讓與，今年開始將陸續併入旅館業務營收，包含淡水淶滬文旅酒店、台中輕行旅、嘉義輕行旅、台南行旅、高雄行旅、日月潭淶滬酒店共六間平價商務/觀光飯店，看好海內外旅客商機。

迷客夏今年元月亦完成對雙月食品社的併購，未來將取得雙月過半股權。藉由市場資源共享，一方面加快兩家餐飲品牌海內外發展，同時也壯大營收，為申請上市櫃做準備。