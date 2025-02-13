運彩去年銷售643億 創高

台灣運彩第三屆首年(2024年)在新增投注運動種類、賽事、玩法，以及歐洲國家盃足球賽、奧運和世界12強棒球錦標賽等大型熱門國際賽事帶動下，年度銷售業績達到643億，創新高紀錄。運彩總經理林博泰昨（12）日說，今年在大型賽事縮減下，業績目標是666億元，期能續創新高。

為感謝過去一年表現優異的經銷商們，運彩昨日舉辦「台灣運彩2024績優經銷商表揚大會」，教育部政務次長張廖萬堅、運彩董事長陳立白、總經理林博泰都出席。陳立白說，去年度運彩挹注政府體育發展基金超過70億元，台灣運彩推動國家體育賽事以及支持運動員不遺餘力。

去年很開心看到台灣終於得到世界級的職業世界冠軍，希望在新的一年度2025年，台灣運動賽事能創下更好的成績。

林博泰表示，去年運彩開出7萬2,000場賽事供球迷下注，創下643億元的銷售佳績、也是有史以來最好；今年的大型賽事減少，不過年度目標依舊不能落後，喊出666億元，要開出8萬5,000場賽事。