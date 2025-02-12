擴大布局南台灣 安心食品說明屏東農科廠相關招標過程

安心（1259）(MOS摩斯漢堡)12日董事會通過安心屏東農科廠的相關招標過程，同時說明必須辦理二次配電擴充工程，工程價款不超過7,590萬元。另外，該公司董事會也通過去年每股盈餘為2.05元，每股配發現金股利1.2元。

另外，針對必須辦理二次配電擴充工程也召開重大訊息說明，安心食品表示，旗下知名品牌MOS摩斯漢堡為全面提升食品製程及創新研發技術，擴大布局促進地方經濟發展，實踐從農場到餐桌全程嚴密控管，拉近與食材距離，降低碳足跡，提供消費大眾安心、健康又美味的餐點，期能擴大布局南台灣，發掘更多台灣在地食材，結合食材、製程、環保與在地產業發展，整合未來的營運量能，帶 動上、中、下游周邊產業發展。

安心食品位於行政院屏東農業生物科技園區，規劃萬坪基地打造專屬食品廠房安心農科廠，委請關係人「東元 電機」承做有關本廠二次配電工程，依原建廠規劃向台電申請的使用容量，因後期新增製程設備，在既有工程規劃基礎上，原規劃之容量已不足使用，故辦理二次配電擴充之工程，工程價款不超過7,590萬元。

安心食品進一步指出，東元電機深耕台灣近70年，在大型工程、食品工廠與倉儲廠累積經驗豐富，包括國防部軍備局生產製造中心第205廠光復營區暨大樹北營區新 建工程、左營健康照護大樓新建工程、義美食品及勤億蛋品等食品工廠實績，安心農科廠的冷凍空調工程執行廠商，工程介面銜接可無縫接軌，可進行上下游資源整合。