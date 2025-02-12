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菲律賓包裝設備展開幕 台灣產品性價比高受青睞

中央社／ 馬尼拉12日專電
2025年菲律賓國際食品加工及包裝設備展（ProPak Philippines 2025）12日在馬尼拉世界貿易中心開幕，駐菲律賓代表處經濟組長荀玉蓉（右）與台灣廠商互動。圖／中央社
2025年菲律賓國際食品加工及包裝設備展（ProPak Philippines 2025）12日在馬尼拉世界貿易中心開幕，駐菲律賓代表處經濟組長荀玉蓉（右）與台灣廠商互動。圖／中央社

2025年菲律賓國際食品加工及包裝設備展（ProPak Philippines2025）今天在馬尼拉開幕，台灣製造的包裝機因性價比高而廣獲菲律賓潛在買家的青睞。

ProPak Philippines展覽上午在馬尼拉世界貿易中心開幕，今年已邁入第5屆，來自25個國家逾250家廠商參展，台灣機械工業同業公會也帶領啟德、禾廣、光大、三統及超水等5家廠商參加，展示台灣產品。

駐菲律賓代表處經濟組長荀玉蓉向中央社表示，菲律賓2024年國內生產毛額（GDP）成長為5.6%，在東南亞國家協會（ASEAN）會員國當中高居第2，充滿成長動能。

荀玉蓉觀察，菲律賓經濟是由國內消費帶動，因此在食品加工、輕工業包裝、化工包裝、藥品包裝等領域，一直存在龐大商機，但卻未反映在台菲雙邊貿易量之上。

她說，今天的菲律賓已不是出口導向型經濟體，台灣廠商可多來看看，參與擁有1億1000萬人口的新興內需市場，拓銷更多產品。

台灣館位於展場入口處，位置相當顯眼。一名每年都會前來參展的台灣廠商代表說，菲律賓人對台灣產品有信心，常常一看到攤位招牌寫台灣就走進來，他們很在乎這些設備是真的在台灣製造，而不是在其他國家製造的貼牌產品。

她說，菲律賓有很多客戶吃過廉價機械和設備的虧，因此學會不能只看價格，也要在乎品質，「台灣產品性價比高，正是他們願意接受台灣產品的原因。」

ProPak Philippines展覽將舉辦至14日，主辦單位預計可吸引超過1萬2000名潛在買家進場參觀。

GDP 菲律賓 馬尼拉

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