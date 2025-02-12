裕隆集團多角化經營餐飲事業 全新鍋物品牌「荿蒔敘」插旗裕隆城

裕隆集團深耕布局移動生活服務事業，開展多元事業型態，打造新北最大複合式商城新店裕隆城，去年首年營運人流突破千萬人次，今年將挑戰營收突破57億元目標，持續豐富新北在地消費體驗。裕隆集團旗下紡織事業布局餐飲事業，繼成功打造「勺日咖啡」及「TOK盡興食光」後，推出全新鍋物品牌「荿蒔敘」於12日在裕隆城展店開幕，食材選用宜蘭小農行健米、嚴選小農契作蔬菜，更提供友善兒童免費特製餐點，展現回饋在地、服務親子客的熱忱，持續布局餐飲事業。

餐飲生力軍「蒔慕」團隊，繼成功打造文青質感複合式咖啡廳「勺日」與新亞洲風味創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，全新鍋物品牌「荿蒔敘」於2月12日在新店裕隆城隆重開幕！荿蒔敘以「打造家人與朋友相聚的幸福空間」為核心理念，從空間風格到食材挑選，每一個環節皆以「誠實」為根本信念，讓每一位來店顧客感受真誠待客的熱忱與對美好生活的詮釋。為慶祝盛大開幕，荿蒔敘推出兩大限定優惠：2月12日-2月14日開幕首三日可享買一鍋送一鍋(每日午餐、晚餐活動時段各限20組顧客)；2月15日-2月27日，四人同行開鍋即享一人免費（贈送以價低者計）。無論是家人團聚還是好友相約，荿蒔敘都將成為您共度餐敘時光的溫暖首選。

「荿蒔」取自「誠實」的諧音，以艸字頭象徵食材與土地的緊密連結，忠於農作的四時五令，部分選用小農契作食材，將新鮮作物從產地直送餐桌；「敘」則是代表著聚會與敘舊的意義，店內裝潢以溫暖木質調空間與柔和燈光，打造令人舒適放鬆的用餐環境。「荿蒔敘」用溫度串聯情感，期望帶給消費者的不僅是味蕾的享受，更是一份有溫度的約定，每一位到店用餐的顧客都能像回到家般感受到放鬆的心情與滿溢的幸福。

呼應品牌核心精神「真誠款待，美好延續」，在荿蒔敘，每一道料理及每一個體驗環節都經過精心設計。從最基本的鍋具開始，獨家訂製具品牌調性與精神的八角鍋到核心食材餐點的挑選，提供8+1款基底湯、依照不同季節推出限定特色湯底及多種嚴選自助吧食材、獨門特製醬料，滿足不同消費者的喜好，拼出符合自己口味的餐點。

在湯底製作上，精心熬煮的特色湯頭充滿細火慢燉的精華，從清淡溫潤的滋補藥膳，到濃郁飽滿的懷舊經典湯頭，每一種湯底都是一次次細微調整、多方嘗試所精心調配的黃金比例，每一口都是荿蒔敘對顧客的用心。

在主餐選擇上，共有23種套餐可選擇，不管是牛肉、豬肉及海鮮應有盡有。選擇困難戶也不擔心，想要大口吃肉的無肉不歡者，主推升級大份有感且平價好入手的特選豬五花或特選牛五花；想要大啖海陸美味的饕客們，則推薦獨享單人海陸套餐，同時有8種豐富海鮮包含一盤肉品，不到千元一次滿足。

荿蒔敘不僅注重湯頭與套餐的美味，對於火鍋的配角食材們也絲毫不馬虎。附餐使用的是宜蘭行健村小農，以無毒、無農藥、無化肥的有機農法栽培而成的「行健米」，並提供小包裝販售，讓這份美味與安心感延續至家中。蔬菜則是嚴選小農契作，遵循農作四時五令的新鮮當季品種，將大地的純淨健康滋味端上餐桌，讓每一口都充滿安心與自然的氣息。

為了讓每一位來訪的食客有宛如置身家中的舒適感，荿蒔敘特別推出兒童友善服務，身高120公分以下孩童皆可以享有一份免費特製兒童餐，且於用餐期間不定期有驚喜甜點，不只照顧大人胃，也給予兒童專屬的重視與呵護，打造親子友善的用餐體驗，成為全家大小共享歡樂的溫馨空間。