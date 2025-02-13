智慧經營／伊頓電氣總座林鈺培：發展儲能 助綠能達標

因AI運算量增加，帶動用電需求大增，伊頓電氣（Eaton）台灣與菲律賓總經理林鈺培表示，台灣積極跨步邁向能源轉型，不過，他認為，發展儲能比綠電更重要，伊頓推出的EnergyAware解決方案兼具不斷電系統（UPS）與儲能功能，可將原先屬於設備成本的UPS轉化為儲能系統，不僅為用電大戶節省成本，更助力推動達成政府綠能目標。

電力管理削峰填谷

伊頓電氣為全球前兩大UPS廠商，更是台灣護國神山群的重要戰略夥伴，也因為生成式AI熱潮，這些需要大量運算的AI服務，相較傳統應用軟體的能源需求，更為巨量，根據經濟部去年中公布最新「全國電力資源供需報告」，預估在AI產業帶動下，未來十年電力需求年均成長率約2.8%，其中，AI科技的用電需求，預估從2023年的24萬千瓦增加至2028年的224萬千瓦，大增逾八倍。

林鈺培分析，相較於傳統應用軟體，需要大量運算的AI服務能源需求更為巨量，尤其類似大型資料中心更需要高密度的電力設備，一旦面臨電力中斷或品質不穩的風險，不斷電系統的備援功能更顯關鍵。去年伊頓推出專為AI大型運算中心打造，業界最大容量的高密度UPS，這款新品比傳統UPS節省78%占地面積，這意謂著在客戶工廠內多出更多空間可以置放生產設備，創造更多獲利。

林鈺培說，台灣再生能源要能穩定供電，儲能系統至關重要，伊頓推出的EnergyAware解決方案，結合UPS及儲能二合一設計，可以為客戶的工廠用電「削峰填谷」，創造節省電費、參與需量競價等額外的經濟效益。超越原本UPS的備用電源的範疇，目前已應用於東南亞大型數據中心，提供在地客戶更多創新的技術。目前引進台灣的落地情形，有電信電纜業、半導體、高科技等行業，另外石化業客戶已規劃完成，預計在2025下半年建置示範站。

因應客戶需求，伊頓近年不斷擴大在台灣的生產量能，林鈺培以「最本土化的外商」來形容伊頓在台灣扮演的關鍵角色，因為伊頓不僅在地化生產，更建置在地化研發團隊及實驗室，依據客戶需求模擬生產線真實狀況， 依客戶需求提供產品，而不是直接把產品推銷給客戶。

建置在地研發團隊

他回憶，過去和半導體龍頭開會時，客戶曾提到一點讓他印象深刻。林鈺培說，很多國際大廠都強調自家優秀的產品和優質的服務，但如果沒有在地化生產，是無法提供完整一條龍的服務，從生產到售後服務，尤其針對品質上的溝通，更能及時快速回應解決問題，這些都是工廠在國外的外商無法做到的，這也是為何伊頓可以囊括台灣半導體市場逾四成市占的原因，透過在地化策略迅速回應市場需求，強化台灣市場競爭力。

林鈺培表示，除了引進更多創新UPS技術之外，未來因應台灣電力需求，伊頓也不排除進口更多輸配電設備產品來台灣，壯大產品線陣容，以全方位電力管理解決方案，為在地客戶提供最適切的能源管理方案。

展望2025年，林鈺培強調，台灣是伊頓在亞太地區相當重要的生產重點，因應半導體產業擴產需求，伊頓仍會持續加碼台灣產能，預估今年仍將擴增20%至30%產能，未來三、五年加碼腳步不停歇，此外，亞太地區除了台灣及菲律賓等生產據點同步擴充產能外，因應地緣政治及全球區域化布局，伊頓也已著手在越南北越建置新生產據點，預計最快今年下半年有望完成。