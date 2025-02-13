連鎖效應／看準加盟時機 人財兩得

商業發展策略中，可迅速開展規模、拓展通路就屬「連鎖雙模式」，即直營和加盟，都可以創造經濟規模。

但兩者間存在本質的差異，直營的資源基礎為資本，加盟則為知識產權。創業三座大山分別為：人才、通路和資本，運用加盟發展，一次收穫人才、通路與資本，因此加盟也被稱為人財兩得策略，所以先讓加盟者好，總部會更好。

之前提到友人開店開放加盟的案例，有讀者提問：何時才是開放加盟的最佳時機呢？

其實店多店少，並非判斷加盟時機重點，真正決策點有三個必須：

一、必須要有一家賺錢的店：其商業模式必須達到三模合一，即商業模式、營運模式、獲利模式三位一體。

二、必須俱足單店獲利的能力：數字是最佳佐證，單店盈利模式的建立，從累月損益中一覽無遺。

三、必須具備高度可複製性：總部已經投入「去技術化」的整建或投資，如零售業的物流中心或餐飲業的中央廚房。

連鎖必先複製，本就是一道重要的門檻，加盟展即將開展，許多加盟總部都是教練或開店型總部，「造店」容易，本錢花下去即成，但難的是「造人」，就算通過了總部的培訓考核，也未必是一位適格的創業者。

選擇加盟者和選擇加盟總部，這是一道雙向選擇題。選擇加盟創業最大的關卡，並非在後續的培訓和經營，而是在一開始的「選擇」。

對於加盟創業者最大的不理解，是有些加盟者會為了一些優惠或者虛無縹緲的名氣，而選擇首度開放加盟的品牌，尤其是一些網紅名店，而這正是加盟最大的曝險行為。

舉例來說，台灣7-11以去年7月底數據門市達7,023店，開店成功率有多少？答案是97.2%，也就是說選擇決定結果，若你選擇加盟7-11，且被總部所選擇，那你創業的失敗率將低於3%。

但在實務上，許多加盟者一面挑選加盟總部，一面又想著自行創業，如此腳踏兩條船的結果，當然會翻船。

直白地說，選擇教練型或開店型總部的失敗率，跟自行創業相差無幾。若要大幅提升創業成功率，選擇供貨型或管理型總部，才是明智的抉擇。主要的原因是前兩型總部和加盟者的關係放在開店期，而後兩型則是放在經營期。

開店創業，重點在於經營。若總部一開始就沒有陪伴長久經營的能力，那麼根本不應該選擇。

創業的風險在於選擇，選業、選時、選人…都是選擇，面對選擇別只聽說法，數字比較真實，三個數字必須掌握：首先是加盟店數，避免做白老鼠；其次是開店成功率，實地造訪最真實；最後是連續三年的淨展店率，每年開店減閉店為正數，且連續三年。若總部還能提供營業店群前中後段的三張盈利模式表則更佳。

創業是理性的行動，新的一年開展，創業的感性須調和理性，為成功做更好的準備。