ESG最前線／AI 解決方案 精準掌握碳排

隨著氣候變遷議題的升溫，企業紛紛投入碳盤查（Carbon Accounting），希望通過數據掌握碳排放情況，進而制定減碳策略。然而，碳盤查並非簡單的過程，尤其是數據管理對企業來說常常是一大挑戰。碳排放數據來自不同來源，格式不一，加上法規標準不斷變動，使得數據處理充滿困難。但隨著人工智慧（AI）技術的進步，許多問題正逐步得到解決。

首先，碳盤查數據來源過於分散，讓企業難以整合。碳排放數據可能來自工廠的能源記錄、物流報表、供應商排放報告，甚至辦公室用電數據。這些資料通常存在Excel表格、ERP系統或PDF 文件中，格式不統一，企業須花費大量時間手動整理，容易出錯。

傳統上，企業多依賴人工填報，員工手動輸入能源消耗數據或提取供應商的排放數據。這不僅費時，且容易出錯。供應鏈中許多中小企業缺乏有效的數據管理，影響碳盤查的準確度。

此外，碳盤查的計算方法與合規要求也令人頭痛。不同國家和產業依據不同的標準進行計算，像是GHG Protocol、ISO 14064、TCFD等，每個標準的計算方式和監管要求有所不同。企業必須確保數據計算正確，並時刻關注法規的變動，避免報告不合規。

AI技術利用自然語言處理（NLP）和機器學習（ML）技術，能夠自動識別並轉換不同格式的數據，將Excel、ERP、PDF等報告內容整合，減少人工錯誤並提高效率。AI也能透過影像識別技術，自動分析工廠設備能耗數據，使數據收集自動化，減少對人工填報的依賴，還能即時監控碳排放，並利用機器學習進行預測分析。

結合物聯網（IoT）設備，企業能實時追蹤能源使用，並預測未來碳排放趨勢。例如，一些製造業企業已導入AI 驅動的能源管理系統，根據生產需求動態調整設備能耗，既能降低碳排放，又能節省能源成本。

在合規性方面，AI也能發揮作用。透過自動化比對數據，AI確保數據符合最新監管要求，減少因錯誤數據導致的罰款或審查延誤。區塊鏈技術的應用進一步提高數據透明度，保證數據不可篡改，增強企業信任度。

總結來說，碳盤查已成為企業邁向永續發展的重要步驟，但數據管理挑戰依然存在。AI技術不僅能提升數據處理效率，還能確保數據準確性和合規性，並提供智能分析來支持決策。隨著AI與碳盤查的結合深化，企業將能更精準地掌握碳排放數據，優化減碳策略，並在全球低碳轉型的競爭中脫穎而出，邁向更永續的未來。