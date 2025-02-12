長榮海運斥資千億元 大手筆買進11艘新型LNG燃料船

長榮（2603）海運強化全球競爭力再出招，大手筆買進新型LNG燃料船，12日兩家子公司的董事會決議通過購買新型的節能船舶，兩家公司共買進11艘24,000 TEU LNG雙燃料貨櫃輪，斥資29.15億美元到32.45億美元，折算台幣達約958億元到1066億元。

長榮海運代子公司Evergreen Marine董事會決議向Hanwha Ocean訂造6艘24,000 TEU LNG雙燃料貨櫃輪，每艘船舶的單位價格為2.65億美元到2.95億美元；交易總金額：為15.9億美元到17.7億美元，折算台幣約為522.3億元到581.44億元。

長榮海運另一家子公司Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd.董事會決議向廣船國際訂造5艘24,000 TEU LNG雙燃料貨櫃輪，每艘價格為2.65億美元到2.95億美元，交易總金額為13.25億美元到14.75億美元，折算台幣約為435.25億元到484.52億元。