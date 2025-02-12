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蓋社宅導入預鑄工法 國家住都中心：每年至少推1案

中央社／ 台北12日電
國家住都中心10日舉辦「預鑄工法在社會住宅的應用與發展座談會」，邀營造廠商、建築師及專家學者探討社宅興辦導入預鑄工法優勢，國家住都中心董事長花敬群（圖）也出席。圖／國家住都中心提供
國家住都中心10日舉辦「預鑄工法在社會住宅的應用與發展座談會」，邀營造廠商、建築師及專家學者探討社宅興辦導入預鑄工法優勢，國家住都中心董事長花敬群（圖）也出席。圖／國家住都中心提供

國家住都中心今天說，中央首座運用預鑄工法興辦的社會住宅「萬華安居」2月底將公告招租，預計每年至少1個案場推動預鑄工法，未來期望擴大導入，促進產業轉型及解決勞工投入不足問題。

國家住都中心今天發布新聞稿表示，預鑄工法是在預鑄廠內先完成建築構件，再於現場組裝施工的新式工法，可減少施工產生噪音、粉塵，也大幅減少現場所需人力，提升施工品質及安全。而預鑄工法與建築資訊模型（BIM）結合，能科技化、自動化管理後續機電系統、修繕和供應鏈，強化營運效益。

國家住都中心說，10日舉辦「預鑄工法在社會住宅的應用與發展座談會」，邀營造廠商、建築師及專家學者探討社宅興辦導入預鑄工法優勢；廠商普遍認同社宅相較一般住宅更有條件使用預鑄工法，但必須有更具模組化設計，以提高預鑄構件製作效率。

國家住都中心董事長花敬群表示，目前中央直接興建社會住宅近7萬戶，預計未來8年以每年1萬5000戶、共達12萬戶目標前進。在大量興建住宅時，也是產業拉抬升級新工法及技術的機會，預鑄工法將是未來趨勢。

國家住都中心執行長柯茂榮舉例，從台北「萬華安居」預鑄外牆、新竹「中雅安居」預鑄KT版、桃園「埔心安居A」及新竹「金城安居」以全預鑄方式興建，每年至少1個案場推動預鑄工法，未來期望擴大導入，促進產業轉型及解決勞工投入不足的問題。

國家住都中心說，目前在全國興辦的「安居好室」社宅，在設計、施工階段導入循環經濟與淨零排放，並積極導入預鑄工法、系統模板，大量減少營建廢棄物。期盼透過社宅工程擴大應用預鑄工法，提升工程效率，落實淨零減碳及循環經濟，促進國內營建產業轉型，實現永續發展目標。

建築師 社宅 社會住宅 花敬群

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