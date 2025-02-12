中央新村60年老宅「委託重建」開工了 建商曝優勢

新北市新店區中央新村危老案「北都御峰」，12日開工動土，個案基地約56坪，原為屋齡逾60年透天，由地主委託北都建設協助重建，地主持有百分百土地產權，預計興建7層樓電梯宅。

北都建設董事長陳逸軒表示，目前都更市場，多採建商出錢、地主出地合作興建模式，不論土地是否有做土地融資，在全案啟動建融興建時，遇到造價上漲或建設公司周轉失靈，都可能發生公司倒閉、建案成爛尾樓。

萬一碰到這種情況，即便沒有土融，也會因為地上物的物權主張而造成重建無法繼續。再者若是簽約當初忽略續建機制，難以啟動招商議價，恐怕屋主都會是最悲淒的受害者。

陳逸軒表示，「北都御峰」說明比照之前北都「尊選北都」危老重建案，由地主委託北都建設協助重建，地主持有百分百土地產權，無需過戶給北都，而是由北都進行案前規劃、申請獎勵、請照等作業。

接著再依據興建計畫評估提出融資計畫，找尋銀行談總融資額度及利率，最終核貸撥款進入信託專戶管理，按各進度信託戶撥款，款項金流不經過北都建設，做到真正的專款專用，工程或建材廠商也會與地主討論並公開遴選。

除了委建全案管理能讓危老住戶安心外，建案採用內建式永久性隔音施工，以永記（1726）造漆公司塗抹式一體成形無接縫、有效附著異材質，不易空洞化、降低震動噪音有效降噪17dB，具備防水效果，透過全樓層鋪設塗抹式隔音層，未來變更室內格局隔間牆移位，不易破壞原有已施作的永久性隔音層及防水，能給住戶防水保固20年保障。

另外包括未來完工後，驗屋、公設驗收及甲醛檢測等，由住保會來進行監督，並提供標章認證，更能提供屋主重建對於居住品質的安心與要求。