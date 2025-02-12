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今年大型體感設備全球陸續開幕 智崴看好營運穩健成長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

智崴（5263）積極拓展全球布局，包含加拿大、日本、墨西哥、中國大陸及沙烏地阿拉伯等七座大型體感遊樂設備將陸續開幕，展望後市，隨著全球主題樂園新設施的持續建置與未來開幕計畫，智崴業務發展仍維持穩健成長態勢。

智崴日前公告今年1月營收為0.83億元，智崴表示，受歐美聖誕假期及亞洲農曆新年假期影響，首月營運步調較為平穩。然而，隨著全球主題樂園新設施的持續建置與未來開幕計畫，智崴業務發展仍維持穩健成長態勢。

今年智崴將迎來七座大型體感遊樂設備分別於加拿大、日本、墨西哥、中國大陸及沙烏地阿拉伯等地開幕，其中，與加拿大尼加拉大瀑布國家公園合作的飛行劇院，預計於今年上半年開幕。

智崴表示，該項目由智崴提供統包式的服務（Turnkey solution），從場域主題設計、飛行影片內容製作到飛行劇院建置，皆由智崴團隊偕同國際專業人才共同執行製作。沙烏地阿拉伯即將開幕中東地區最大型飛行劇院，而日本即將開幕首座由智崴打造採用LED螢幕的頂級飛行劇院。

展望2025年，主題樂園界對於市場持續樂觀，迪士尼上一季財報，國外樂園與度假村業務營收上升12%，營業利潤成長28%。而新設備建置需求持續強勁，沙烏地阿拉伯2024年宣告建置占地超過50萬平方公尺的全球首個《七龍珠》主題樂園，預計建置30種以上的遊樂設施和景點。環球影城亦宣告預計在倫敦近郊建置歐洲首個環球影城，面積將會是日本環球影城的3.6倍。

隨著樂園遊客造訪人次重返疫情前水準，遊樂設備翻新的更替需求亦逐步顯現。為回應市場需求，智崴今年將發布多項全新遊樂設備產品，以創新且多元的產品線，提升市場滲透率。

此外，身為體感產業領導廠商，智崴團隊將憑藉強大的軟硬體整合實力，加速將AI技術導入遊樂體驗，進一步提升遊客的沉浸感，推動主題樂園娛樂模式創新。

日本 智崴 環球影城

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