MIC最新調查 外送訂閱會員達四成

資策會產業情報研究所（MIC）公布「外送大調查」，2024年有71.2%網友使用外送，外送用戶比例與2023年變化持平，不過訂閱會員小幅成長1.3%，達39.8%。資深產業分析師胡自立分析，外送市場已進入穩定成長期，業者可發展的差異性服務與加值服務逐漸趨同，訂閱會員仍穩定的微幅成長，然而難再出現如疫情期間般的爆發性成長。對於業者來說，在獲取新客的成本愈加高昂的挑戰之下，將更關注於會員經營與提升客單價，增加用戶累積消費金額，以因應用戶流失與使用頻率減少，甚至是通膨對實質消費帶來的衝擊。

調查外送用戶常用的前五名平台，資策會MIC指出，兩大龍頭foodpanda與Uber Eats排名不變，兩者差距卻低於一成，從2023年16%縮減至2024年7.5%，foodpanda衰退5.8%、Uber Eats微幅增加2.7%。第三到五名依序為PXGo!小時達、foodomo、街口外送。

資深產業分析師胡自立表示，2024年約有四成用戶同時使用兩大平台，只用foodpanda的用戶占27.5%、只用Uber Eats的用戶占20%。

進一步與2023年比較，可發現只用foodpanda的用戶減少2.6%、只用Uber Eats的用戶卻增加5.9%，兩大龍頭出現用戶轉移的現象，主要為平台逐漸成熟，乃至於更難創造差異化服務，加上可串流的商家數大致飽和的前提之下，業者是否擁有其他異業服務可增加用戶的品牌黏著度，成為吸引用戶的關鍵。

調查用戶的每次平均消費金額，資策會MIC表示，整體外送用戶有53.9%每次外送消費超過300元，較2023年成長1.7%。

資深產業分析師胡自立表示，雖然平均消費金額略有增加，然而主要與通膨、外送收費的漲價更相關。進一步關注會員的消費狀況，每次平均消費在300元以上的訂閱會員有64.4%、每次超過600元的訂閱會員有17.2%，明顯高於非會員。

針對用戶常外送的購買品項，仍以餐飲熟食（85.3%）居冠，其次依序為生鮮雜貨（27.5%）、生活用品（21.6%）與冷藏冷凍食品（16%），其中生鮮雜貨較2023年成長4.2%。而會員購買多元品項的需求也高於非會員，可發現會員在生鮮雜貨購買比例41.6%、生活用品31%、冷藏冷凍食品23.8%，比例皆比非會員高出一至二成。

資策會MIC調查用戶停用或中斷使用外送平台的因素，高達68%用戶會受到外送費用過高影響，而有32%用戶選擇自取以取代外送，另外，受到平台服務品質不佳而停用的用戶也有28%、認為不再需要外送服務的用戶有23%。

進一步關注各因素對不同年齡層的影響力，可發現36-45歲最在意外送費用過高問題、26-55歲族群更偏好自取，而56-65歲族群最在乎平台的服務品質。調查顯示，會員相較於非會員更在意外送平台服務品質不佳的問題。

進一步調查用戶在意的前五名外送新聞議題，資策會MIC表示，消費爭議的外送新聞獲得最多用戶的關注，也是唯一關注比例過半的新聞議題；其他關注的外送新聞議題，依序為平台抽成商家費用高低、外送員服務品質不佳、外送員事故頻傳，以及外送員報酬沒保障。

資深產業分析師胡自立表示，隨著外送平台進入穩定成長期，品牌經營也成為業者重視的課題，當差異化服務的區隔性不高，消費者轉移平台的過程將更加無痛，也讓品牌印象成為另一影響消費者是否使用外送平台的考量點。