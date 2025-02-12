影／提供最高品質 台灣驪住與中華鋁門窗發表TMC100氣密窗

台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗，今天舉行發表會，台灣驪住建材（股）有限公司董事長山田寛、株式会社LIXIL常務役員田口和敏、中華電線電纜（股）有限公司董事長陳亮吟、中華電線電纜（股）有限公司副總經理陳岳宏出席。

中華鋁門窗是上市公司中華電線電纜公司的鋁門窗品牌，TOSTEM鋁門窗是日本第一的鋁門窗品，依據不同需求，提供多樣化的產品，從造型、節能、安全、防盜、舒適、通用設計的角度出發，提供最高品質的鋁門窗，雙方合作希望能提供台灣民眾優良的產品。 台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗，今天舉行發表會，台灣驪住建材（股）有限公司董事長山田寛（左起）、株式会社 LIXIL常務役員田口和敏、中華電線電纜（股）有限公司董事長陳亮吟、中華電線電纜（股）有限公司副總經理陳岳宏出席。記者邱德祥／攝影 台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗，今天舉行發表會，台灣驪住建材（股）有限公司董事長山田寛、株式会社 LIXIL常務役員田口和敏（左）、中華電線電纜（股）有限公司董事長陳亮吟（右）、中華電線電纜（股）有限公司副總經理陳岳宏出席。記者邱德祥／攝影 台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗。記者邱德祥／攝影 台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗，今天舉行發表會，台灣驪住建材（股）有限公司董事長山田寛（左起）、株式会社 LIXIL常務役員田口和敏、中華電線電纜（股）有限公司董事長陳亮吟、中華電線電纜（股）有限公司副總經理陳岳宏出席。記者邱德祥／攝影