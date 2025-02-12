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台灣燈會「寶可夢」超吸睛 中華電信設寶可夢補給站

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）融入知名的寶可夢燈飾。記者周湘芸／攝影
台灣燈會光的遊戲場（A19展區）融入知名的寶可夢燈飾。記者周湘芸／攝影

2025台灣燈會將於12日晚間在桃園青埔熱鬧開幕，今年燈會以「無限樂園」為主題，其中又以寶可夢中的人氣卡比獸、皮卡丘成最大亮點。中華電（2412）表示，呼應無限樂園主題，中華電信於燈會現場設置活動攤位與《Pokémon GO》合作共襄盛舉，訓練家只要到攤位出示造訪寶可補給站的遊戲畫面，即可獲贈每日限量的限定版貼紙。

此外，中華電信表示，也於全台205間門市同步設置道館及寶可補給站，不定期舉辦傳說團體戰等活動，提供訓練家兼具探索與挑戰性的豐富遊戲樂趣，讓民眾前來門市申辦服務的同時，也能沉浸在收集寶可夢的樂趣中。

中華電信表示，MOD與Hami Video 於16:30起直播「2025台灣燈會在桃園開幕典禮」，提供用戶免費收視。開幕典禮有台灣團體Monster競技啦啦隊、國立體育大學舞龍隊《龍翔九霄》、中華民國體育運動舞蹈總會《Let’s Dance》以及布拉瑞揚舞團feat. ABAO阿爆《蛇我其誰》等表演，更邀集日本北海道團隊-YOSAKOI SORAN 夢想漣えさし《海仁無双》、日本名古屋真中祭-心粋《天桜》、韓國仁川廣域市立舞蹈劇場《歡欣鼓舞慶上元》、菲律賓拉卡斯特拉納市Bailes de Luces 舞團《Glowing Paradise》等國際團體為民眾帶來精彩演出。

中華電信表示，特於活動現場展示Hami Video影視娛樂服務，行動客戶同時訂閱Hami Video電視運動館及Netflix高級版，首年每月只要460元，可暢看超過100個電視頻道豐富內容及Netflix獨家影劇，影劇節目精采不漏接。

中華電信也獨家冠名贊助「灣聲國際音樂大賽」小提琴頭獎獎項，MOD、Hami Video也將於2月15日起直播「第二屆灣聲國際音樂大賽」，共有作曲及小提琴項目，由來自台灣、法國、日本、加拿大、韓國、俄羅斯、美國等國際一流音樂家共同競逐，藉此讓台灣音樂文化與國際雙向交流，中華電信邀您共同欣賞音樂饗宴，一起推動台灣音樂文化。

中華電信 台灣燈會 寶可夢

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