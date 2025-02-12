快訊

義大利對黑手黨的百人掃蕩：40年來最大行動

賴清德喊話：總預算送出前 韓國瑜、卓榮泰應盡速協商

林姿妙親信詐6500萬落跑 律師頻問被害人1句…審判長聽了也嘆氣

高雄優質水產品外銷加拿大 締造海味銷售新紀錄

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高雄海味加拿大銷售熱度持續不減，高雄市政府海洋局12日於利安鑫食品彌陀冷凍廠辦理「高雄海味外銷加拿大封櫃記者會」活動。高雄市政府海洋局局長黃登福與加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華一同出席封櫃儀式，現場與國華合作的海味業者也紛紛展示外銷加拿大的海味商品，眾人一同為高雄海味穩定發展於加拿大市場齊讚聲。

海洋局局長黃登福表示，高雄漁業產值及產量都位居全台第一，且豐富多元，足見高雄水產基本量能的實力。無論是遠洋、沿近海及養殖漁業所獲之漁產，我們都以「高雄海味」品牌意象，共同行銷推廣。為更有效推廣本市優質水產品，海洋局歷年積極輔導業者取得HACCP、ISO以及清真等國際認證，讓高雄海味業者及商品，無論是在內銷或外銷上，都能維持一定的品質保證，並為其軟實力加分。

此外，在外銷加拿大市場中，自112年與加拿大國華台灣食品公司合作，迄今已媒合梓官區漁會、林園區漁會、宏裕行、安心漁、利安鑫、鮪軒及天時福等7家優質的海味業者，從112年2個貨櫃至113年增加到4個貨櫃，含今(114)年開春後首發貨櫃訂單，截至目前國華公司已經下訂7個40呎20噸貨櫃的高雄海味商品，累計訂單金額已達近4,900萬元，銷售量穩定發展中。

黃局長指出，為增加高雄海味拓銷海外商機，海洋局也積極輔導業者參加國內、外國際展覽會，像是去(113)年組團前往新加坡參加亞洲海鮮展、以及10月邀集6家業者前往國華加拿大多倫多據點，辦理為期11日的「高雄海味展」，透過試吃活動及各式宣傳，也成功讓高雄海味商品在多倫多當地造成一波買氣和搶購熱潮，活動現場展售效益共新台幣1,500萬元，後續商機更是可達新台幣2億元。

未來海洋局也將持續協助高雄海味品牌及業者得以拓展海內外據點，讓更多優質的水產品得以在海外嶄露頭角，增加商機。最後，加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華麗也表示，本次合作7家業者，共有33項商品目前持續採購中，未來也不排除接洽更多高雄海味業者，讓更多的高雄海味商品在加拿大國華門市據點販售，讓當地人有更多的選擇並且有機會吃到高雄海味的正港海「鱻」味。

加拿大 外銷 水產

延伸閱讀

高雄殺人分屍案打撈新進展 檢驗出失蹤左營張婦第2塊遺骸

高雄分屍案凶嫌羈押可閱報 檢方聲請禁止被法院駁回

北約：去年援烏500億歐元超標 逾半來自歐洲、加拿大

高雄殺人分屍凶嫌家冰箱有血跡 疑憂飄臭曾冰存屍塊

相關新聞

影／提供最高品質 台灣驪住與中華鋁門窗發表TMC100氣密窗

台灣驪住與中華鋁門窗共同開發新商品TMC100氣密窗，今天舉行發表會，台灣驪住建材（股）有限公司董事長山田寛、株式会社L...

台灣燈會「寶可夢」超吸睛 中華電信設寶可夢補給站

2025台灣燈會將於12日晚間在桃園青埔熱鬧開幕，今年燈會以「無限樂園」為主題，其中又以寶可夢中的人氣卡比獸、皮卡丘成最...

搶搭開學季「AI PC」換機潮 momo：智慧家電三寶成新寵

隨著寒假結束，全台各大專院校陸續開學，學生族群的購物需求迎來新一波高峰。台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購...

信義房屋推雙影片招賢 揭透明晉升制與多元輪調

年後轉職潮，想找一個晉升透明、發展無天花板的職場嗎？信義房屋近期推出兩部全新人才招募形象影片，以創新手法詮釋「晉升沒有雙...

北市老宅交易占比攀高 過半行政區破五成！專家曝「這區」暴增最多

隨著台北市房價不斷攀升、以及新屋供給缺乏，導致台北市老宅交易占比不斷攀高。永慶房產集團對比近五年來台北市老宅的價量與交易...

「幫忙處理大小事」信義房屋日本房產引路人 唐國軒獲獎受肯定

近年海外置產需求漸增，日本經常是台灣人的首選，然而礙於法規、語言、社區環境、財務風險…等問題，找尋一名專業的海外不動產經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。