高雄優質水產品外銷加拿大 締造海味銷售新紀錄

高雄海味加拿大銷售熱度持續不減，高雄市政府海洋局12日於利安鑫食品彌陀冷凍廠辦理「高雄海味外銷加拿大封櫃記者會」活動。高雄市政府海洋局局長黃登福與加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華一同出席封櫃儀式，現場與國華合作的海味業者也紛紛展示外銷加拿大的海味商品，眾人一同為高雄海味穩定發展於加拿大市場齊讚聲。

海洋局局長黃登福表示，高雄漁業產值及產量都位居全台第一，且豐富多元，足見高雄水產基本量能的實力。無論是遠洋、沿近海及養殖漁業所獲之漁產，我們都以「高雄海味」品牌意象，共同行銷推廣。為更有效推廣本市優質水產品，海洋局歷年積極輔導業者取得HACCP、ISO以及清真等國際認證，讓高雄海味業者及商品，無論是在內銷或外銷上，都能維持一定的品質保證，並為其軟實力加分。

此外，在外銷加拿大市場中，自112年與加拿大國華台灣食品公司合作，迄今已媒合梓官區漁會、林園區漁會、宏裕行、安心漁、利安鑫、鮪軒及天時福等7家優質的海味業者，從112年2個貨櫃至113年增加到4個貨櫃，含今(114)年開春後首發貨櫃訂單，截至目前國華公司已經下訂7個40呎20噸貨櫃的高雄海味商品，累計訂單金額已達近4,900萬元，銷售量穩定發展中。

黃局長指出，為增加高雄海味拓銷海外商機，海洋局也積極輔導業者參加國內、外國際展覽會，像是去(113)年組團前往新加坡參加亞洲海鮮展、以及10月邀集6家業者前往國華加拿大多倫多據點，辦理為期11日的「高雄海味展」，透過試吃活動及各式宣傳，也成功讓高雄海味商品在多倫多當地造成一波買氣和搶購熱潮，活動現場展售效益共新台幣1,500萬元，後續商機更是可達新台幣2億元。

未來海洋局也將持續協助高雄海味品牌及業者得以拓展海內外據點，讓更多優質的水產品得以在海外嶄露頭角，增加商機。最後，加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華麗也表示，本次合作7家業者，共有33項商品目前持續採購中，未來也不排除接洽更多高雄海味業者，讓更多的高雄海味商品在加拿大國華門市據點販售，讓當地人有更多的選擇並且有機會吃到高雄海味的正港海「鱻」味。